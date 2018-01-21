02:32, 21 Ocak 2018 Pazar

SÄ±nÄ±rdaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zereÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda, muhtemel terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, kamu gÃ¼venliÄŸi ve esenliÄŸinin korunmasÄ± maksadÄ±yla bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Kilis'in merkez ilÃ§e mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan AkÃ§abaÄŸlar, DemirÄ±ÅŸÄ±k, DoÄŸanÃ§ay, TahtalÄ±, Duruca, BeÅŸenli KÃ¶yÃ¼ ile AÅŸaÄŸÄ± ve YamaÃ§ mezralarÄ±, HacipoÄŸlu, SÃ¼ngÃ¼tepe, Kocabeyli, Saatli, GÃ¼neÅŸli, MaÄŸaracÄ±k, Ã‡alkaya, BulamaÃ§lÄ±, GÃ¶zkaya, GÃ¼lbaba, Ã‡erÃ§ili, HisarkÃ¶y, Deliosman kÃ¶ylerinde ve kÄ±rsalÄ±nda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± olasÄ± terÃ¶rist eylemlerden doÄŸabilecek zararlardan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak ve sÃ¶z konusu terÃ¶rist faaliyetlere karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek Ã¶nleme harekatlarÄ±nÄ±n selameti bakÄ±mÄ±ndan 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 24.00â€™ten itibaren 3 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00â€™ye kadar olmak Ã¼zere 15 gÃ¼n Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu bÃ¶lgede yerleÅŸik olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z haricinde belirtilen sÃ¼re iÃ§erisinde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesine giriÅŸ, kolluk makamlarÄ±nca verilmiÅŸ izinler dÄ±ÅŸÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."