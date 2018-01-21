02:43, 21 Ocak 2018 Pazar

Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan 3 roket Kilis'e dÃ¼ÅŸtÃ¼





Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis'teki Ekrem Ã‡etin Mahallesi'nde saat 01.40 civarÄ±ndaÂ SuriyeÂ tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilenÂ roketlerin, iki ev ve bir iÅŸ yerine isabet ettiÄŸi bildirildi. Can kaybÄ±nÄ±n meydana gelmediÄŸi olayda binalarda hasar oluÅŸtu. BÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸini aldÄ±ktan sonra saÄŸlÄ±k ekipleriyle olay yerinde inceleme baÅŸlattÄ±.

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