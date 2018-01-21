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08:14, 21 Ocak 2018 Pazar
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02:43, 21 Ocak 2018 Pazar

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Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan 3 roket Kilis'e dÃ¼ÅŸtÃ¼
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan 3 roket Kilis'e dÃ¼ÅŸtÃ¼

Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'teki Ekrem Ã‡etin Mahallesi'nde saat 01.40 civarÄ±ndaÂ SuriyeÂ tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilenÂ roketlerin, iki ev ve bir iÅŸ yerine isabet ettiÄŸi bildirildi.

Can kaybÄ±nÄ±n meydana gelmediÄŸi olayda binalarda hasar oluÅŸtu. BÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸini aldÄ±ktan sonra saÄŸlÄ±k ekipleriyle olay yerinde inceleme baÅŸlattÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye Kilis afrin harekatÄ± zeytin dalÄ± harekatÄ±
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