GÃ¼ncelleme: 09:26, 21 Ocak 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Ocak 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1-Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK veÂ DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ileÂ yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.Â

2- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TofaÅŸ KapalÄ± Spor Salonu'nda partisinin Bursa Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Bursa/14.00)Â

3- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, medya temsilcileriyle bir araya gelecek, partisinin Ã‡anakkale Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(Ä°stanbul/10.00/Ã‡anakkale/14.00/16.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1-Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, AK Parti Mamak ve Ã‡ankaya kadÄ±n kollarÄ± ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Ankara/11.00/14.00)Â

2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "TÃ¼m Kayserililer YardÄ±mlaÅŸma ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ãœyeleri ile BuluÅŸma" etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.00)Â

3-Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, AK Parti Siirt Merkez Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±lacak.Â

(Siirt/10.30)Â

4-Â MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin KÄ±zÄ±lcahamam'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek Merkez YÃ¶netim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± kapanÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/12.00)Â

5-Â AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, partisinin BingÃ¶l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(BingÃ¶l/10.00)Â

6- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara / 12.00)Â

EKONOMÄ°

1-Â Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Ekonomi 2018 Vizyon ToplantÄ±sÄ± ve VakÄ±fbank ile Denizli OSB arasÄ±ndaki protokol imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Denizli/17.00)Â

2-Â GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Alman TarÄ±m BakanÄ± Christan Schmidt ile bir araya gelecek.

(Berlin)Â

3-Â GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "DoÄŸanÅŸehir DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m TÃ¶reni" ve partilerinin YeÅŸilyurt Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.Â

(Malatya/12.30/14.30)





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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1-Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°brahim el-Caferi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± kabul edilecek ve TÃ¼rkmen EÅŸgÃ¼dÃ¼m Kurulu Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.

(BaÄŸdat)Â

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SPOR

1-Â SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±na, Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Bursaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Antalyaspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Sivas/Konya/13.30/Bursa/16.00/Antalya/19.00)Â

2- Basketbolun yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n sahne alacaÄŸÄ± TahincioÄŸlu All-Star 2018 organizasyonu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek.

(Ä°stanbul/14.00)Â

3- Hentbol KadÄ±nlar EHF KupasÄ± C Grubu 3. maÃ§Ä±nda Kastamonu Belediyespor, NorveÃ§'in Byasen Handball Elite takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

(Kastamonu/17.00)Â

4- TFF 1. Lig'in 18. haftasÄ±na Ãœmraniyespor-Gaziantepspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ Belediye Erzurumspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Boluspor,Â Grandmedical Manisaspor-Ã‡aykur Rizespor ve AltÄ±nordu-ElazÄ±ÄŸspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek.

(Ä°stanbul/Erzurum/13.00/Giresun/Manisa/15.30/Ä°zmir/18.00)Â

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 15. hafta, Canik Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Samsun/Ä°stanbul/14.00)Â

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasÄ±, Ziraat BankasÄ±-Arkas Spor maÃ§Ä±yla sona erecek.

(Ankara/14.00)Â

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasÄ±na KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Seramiksan, Halkbank-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e, NilÃ¼fer Belediyespor-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.

(Ä°stanbul/16.00/17.00/Ankara/17.00/Bursa/17.30)Â

8- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig'de sezonun ikinci yarÄ±sÄ±, 4 maÃ§la baÅŸlayacak.Â

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 18. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.