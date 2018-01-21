09:38, 21 Ocak 2018 Pazar

Lavrov ve Tillerson Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson, telefonda Suriye'deki son geliÅŸmeleri istiÅŸare etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RusyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey LavrovÂ ileÂ ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ±Â Rex Tillerson,Â Suriyeâ€™nin kuzeyinde istikrarÄ± ilgilendiren konular veÂ SoÃ§i'de dÃ¼zenlenmesi planlananÂ Ulusal Diyalog Kongresiâ€™ni deÄŸerlendirdi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde kuzeyindeki istikrar dahil olmak Ã¼zere Suriye'deki genel durumla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu belirtildi. Ay sonunda SoÃ§i'de dÃ¼zenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne iliÅŸkin istiÅŸarelere devam eden iki bakanÄ±n, diÄŸer bazÄ± uluslararasÄ± konularÄ± da ele aldÄ±klarÄ± kaydedildi. TÃ¼rkiye, saat 17.00 itibarÄ±ylaÂ Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zereÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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