09:59, 21 Ocak 2018 Pazar

Afrin'deki harekat iÃ§in 90 bin camide MehmetÃ§ik'e 'zafer duasÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Suriye'ninÂ AfrinÂ bÃ¶lgesindeÂ PKK/KCK/PYD-YPGÂ veÂ DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±Â etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelindeki 90 bin camide kÄ±lÄ±nan sabah namazÄ±nda MehmetÃ§ik'e dua edildi.

Ankara'daki HacÄ± Bayram Camisi'nde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla MehmetÃ§ik'e dua edildi.Â

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Ali ErbaÅŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelindeki din gÃ¶revlilerine bir mesaj gÃ¶ndererek, tÃ¼m camilerde yatsÄ± ve sabah namazlarÄ±nda Fetih Suresi'nin okunmasÄ± ve dualar edilmesi talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

ErbaÅŸ, bu kapsamda HacÄ± Bayram Camisi'nde sabah namazÄ± Ã¶ncesinde Fetih Suresi'ni okudu.Â

Daha sonra vaaz kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±kan ErbaÅŸ, cemaatle dua etti.

ErbaÅŸ, duasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"AllahÄ±m vatanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi, milletimizin huzuru, bÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ ve selametin temini iÃ§in kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin ve yiÄŸit askerlerimizin dÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekatÄ± hayÄ±rlÄ± eyle. ÅžanlÄ± ordumuza nusretinle ve kudretinle yardÄ±m eyle. Her tÃ¼rlÃ¼ fitne ve fesada, hile ve tuzaÄŸa karÅŸÄ± bizlere feraset ile basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliÄŸimizi, huzur ve kardeÅŸliÄŸimizi daim ve baki eyle. BÃ¶lÃ¼nÃ¼p parÃ§alanmaktan, daÄŸÄ±lÄ±p bozulmaktan, tefrikaya dÃ¼ÅŸmekten bizleri muhafaza eyle."Â

ErbaÅŸ, duanÄ±n ardÄ±ndan sabah namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±.

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Ä°STANBUL'DA "ZAFER DUASI"

SÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekatÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul'daki camilerde sabah namazÄ±nda Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-Ä± Kerim'in ardÄ±ndan cami imamlarÄ±nÄ±n rehberliÄŸinde ellerini semaya aÃ§arak dua etti.Â

Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazÄ±nda saf tutan ve TÃ¼rk askerine dua eden vatandaÅŸlar, harekatÄ±n sadece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bu Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TRAKYA'DAKÄ° CAMÄ°LERDE FETÄ°H SURSÄ° OKUNDU

"Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Selimiye Camisi baÅŸta olmak Ã¼zere Trakyaâ€™daki camilerde sabah namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Emrullah ÃœzÃ¼m, duanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'Ä±m ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fÄ±rsat verme." dedi.

Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun baÅŸarÄ± ile sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in ÃœzÃ¼m ile ellerini semaya aÃ§arak dualar etti.

Eski Cami ve ÃœÃ§ Åžerefeli Camisiâ€™nde de imamlar namaz sonrasÄ± Fetih Suresi okudu.Â

KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da da sabah namazÄ±nda camilerde Fetih Suresi okundu, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na katÄ±lan askerlere dua edildi.

SOMUNCU BABA KÃœLLÄ°YESÄ°'NDE MEHMETÃ‡Ä°K'E ZAFER DUASI'

Anadolu'nun en Ã¶nemli inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda bulunan Malatya'nÄ±n Darende ilÃ§esi Somuncu Baba KÃ¼lliyesi'ndeki Yeni Cami'de bir araya gelen genÃ§ler ve vatandaÅŸlar, operasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesi iÃ§in dua etti.

KÃ¼lliyede, sabah namazÄ± sonrasÄ±nda cami imam hatiplerinden HafÄ±z Mustafa BaÅŸ Fetih Suresi'ni okudu, Hulusi Efendi Erkek Kur'an Kursu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AydÄ±n Duman da dua etti.

Dua sonrasÄ±nda bazÄ± vatandaÅŸlar Kur'an-Ä± Kerim okumaya devam etti.

SÄ°VAS

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Sivas'ta sabah namazÄ± sonrasÄ± Ulu Cami baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Ulu Cami'deki programa Vali Davut GÃ¼l, AK Parti Sivas milletvekilleri Selim Dursun, Habib Soluk, Belediye BaÅŸkanÄ± Sami AydÄ±n, Cumhuriyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alim YÄ±ldÄ±z, daire mÃ¼dÃ¼rleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde dÃ¼n akÅŸam yayÄ±mlanan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n mesajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye genelindeki 90 bin camide sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekatÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in yatsÄ± ve sabah namazlarÄ±nda dua edileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'Ä±n din gÃ¶revlilerine gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, vatanÄ± ve milletin huzurunu tehdit eden terÃ¶r yapÄ±lanmalarÄ±na karÅŸÄ± kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince baÅŸlatÄ±lan harekatÄ±n amacÄ±na ulaÅŸmasÄ± iÃ§in namaz Ã¶ncesi veya sonrasÄ±nda Fetih Suresi'nin okunmasÄ±, TÃ¼rk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmiÅŸti.