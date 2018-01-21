Afrin'deki harekat iÃ§in 90 bin camide MehmetÃ§ik'e 'zafer duasÄ±'

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Suriye'ninÂ AfrinÂ bÃ¶lgesindeÂ PKK/KCK/PYD-YPGÂ veÂ DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±Â etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelindeki 90 bin camide kÄ±lÄ±nan sabah namazÄ±nda MehmetÃ§ik'e dua edildi.
Ankara'daki HacÄ± Bayram Camisi'nde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla MehmetÃ§ik'e dua edildi.Â
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Ali ErbaÅŸ, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelindeki din gÃ¶revlilerine bir mesaj gÃ¶ndererek, tÃ¼m camilerde yatsÄ± ve sabah namazlarÄ±nda Fetih Suresi'nin okunmasÄ± ve dualar edilmesi talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.
ErbaÅŸ, bu kapsamda HacÄ± Bayram Camisi'nde sabah namazÄ± Ã¶ncesinde Fetih Suresi'ni okudu.Â
Daha sonra vaaz kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±kan ErbaÅŸ, cemaatle dua etti.
ErbaÅŸ, duasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"AllahÄ±m vatanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi, milletimizin huzuru, bÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ ve selametin temini iÃ§in kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin ve yiÄŸit askerlerimizin dÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekatÄ± hayÄ±rlÄ± eyle. ÅžanlÄ± ordumuza nusretinle ve kudretinle yardÄ±m eyle. Her tÃ¼rlÃ¼ fitne ve fesada, hile ve tuzaÄŸa karÅŸÄ± bizlere feraset ile basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliÄŸimizi, huzur ve kardeÅŸliÄŸimizi daim ve baki eyle. BÃ¶lÃ¼nÃ¼p parÃ§alanmaktan, daÄŸÄ±lÄ±p bozulmaktan, tefrikaya dÃ¼ÅŸmekten bizleri muhafaza eyle."Â
ErbaÅŸ, duanÄ±n ardÄ±ndan sabah namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±.
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SÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekatÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul'daki camilerde sabah namazÄ±nda Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-Ä± Kerim'in ardÄ±ndan cami imamlarÄ±nÄ±n rehberliÄŸinde ellerini semaya aÃ§arak dua etti.Â
Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazÄ±nda saf tutan ve TÃ¼rk askerine dua eden vatandaÅŸlar, harekatÄ±n sadece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bu Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
"Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Selimiye Camisi baÅŸta olmak Ã¼zere Trakyaâ€™daki camilerde sabah namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.
Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Emrullah ÃœzÃ¼m, duanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'Ä±m ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fÄ±rsat verme." dedi.
Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun baÅŸarÄ± ile sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in ÃœzÃ¼m ile ellerini semaya aÃ§arak dualar etti.
Eski Cami ve ÃœÃ§ Åžerefeli Camisiâ€™nde de imamlar namaz sonrasÄ± Fetih Suresi okudu.Â
KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da da sabah namazÄ±nda camilerde Fetih Suresi okundu, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na katÄ±lan askerlere dua edildi.
Anadolu'nun en Ã¶nemli inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda bulunan Malatya'nÄ±n Darende ilÃ§esi Somuncu Baba KÃ¼lliyesi'ndeki Yeni Cami'de bir araya gelen genÃ§ler ve vatandaÅŸlar, operasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesi iÃ§in dua etti.
KÃ¼lliyede, sabah namazÄ± sonrasÄ±nda cami imam hatiplerinden HafÄ±z Mustafa BaÅŸ Fetih Suresi'ni okudu, Hulusi Efendi Erkek Kur'an Kursu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AydÄ±n Duman da dua etti.
Dua sonrasÄ±nda bazÄ± vatandaÅŸlar Kur'an-Ä± Kerim okumaya devam etti.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Sivas'ta sabah namazÄ± sonrasÄ± Ulu Cami baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Ulu Cami'deki programa Vali Davut GÃ¼l, AK Parti Sivas milletvekilleri Selim Dursun, Habib Soluk, Belediye BaÅŸkanÄ± Sami AydÄ±n, Cumhuriyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alim YÄ±ldÄ±z, daire mÃ¼dÃ¼rleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde dÃ¼n akÅŸam yayÄ±mlanan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n mesajÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye genelindeki 90 bin camide sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekatÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in yatsÄ± ve sabah namazlarÄ±nda dua edileceÄŸi belirtilmiÅŸti.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ'Ä±n din gÃ¶revlilerine gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, vatanÄ± ve milletin huzurunu tehdit eden terÃ¶r yapÄ±lanmalarÄ±na karÅŸÄ± kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince baÅŸlatÄ±lan harekatÄ±n amacÄ±na ulaÅŸmasÄ± iÃ§in namaz Ã¶ncesi veya sonrasÄ±nda Fetih Suresi'nin okunmasÄ±, TÃ¼rk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmiÅŸti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.