GÃ¼ncelleme: 10:19, 21 Ocak 2018 Pazar

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Parlamentosu'ndaki (Knesset)Â Ortak Arap Listesi Bloku'nun,Â ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in Pazartesi gÃ¼nÃ¼Â Knesset Genel KurulunaÂ hitaben yapacaÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± boykot edeceÄŸi bildirildi.

Ortak Arap Listesi Bloku BaÅŸkanÄ±, MilletvekiliÂ Eymen Avde, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mike Pence, tÃ¼m bÃ¶lgeyi yok etme vizyonu taÅŸÄ±yan tehlikeli bir ÅŸahÄ±stÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Ortak Arap Listesi Ã¼yesi milletvekilleri, Penceâ€™in Knessetâ€™teki konuÅŸmasÄ±nÄ± boykot edecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Avde, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n, Penceâ€™ten de tehlikeli olduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Buraya kendisinden daha tehlikeli ve bÃ¶lgemizin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmesinin engellenmesi gereken Ä±rkÃ§Ä± bir adamÄ±n temsilcisi olarak geliyor." ifadelerini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, sÄ±rasÄ±yla MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail'i kapsayan 4 gÃ¼nlÃ¼k OrtadoÄŸu turunaÂ MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-SisiÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek baÅŸladÄ±.

MÄ±sÄ±r ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼n ardÄ±ndan Pence'in Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ±Â Reuven RivlinÂ ve Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin NetanyahuÂ ile bir araya gelmesi, Knesset'te konuÅŸma yapmasÄ± veÂ Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± olanÂ Burak DuvarÄ±'nÄ± (AÄŸlama DuvarÄ±) ziyaret etmesi bekleniyor.

Pence'in ziyareti, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n,Â ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra geÃ§en ay ertelenmiÅŸ, ABD yÃ¶netimi bunun gerekÃ§esinin "Kongre'deki vergi reformu yasasÄ± oylamasÄ±" olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.Â