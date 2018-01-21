'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' ikinci gÃ¼nÃ¼nde

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde,Â PYD/PKKÂ veÂ DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ bugÃ¼nkÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO) birlikleri sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±.
SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± birlikler de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara top atÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Kilis-Hatay hudut hattÄ±ndaki bazÄ± kÃ¶ylerden top sesleri duyuldu.
Harekat kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli birliklerden Hatay'a gelen Ã§ok sayÄ±da komando, tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sevkiyatlarÄ± gece boyu sÃ¼rdÃ¼.Â
ReyhanlÄ±, KÄ±rÄ±khan ve Hassa ilÃ§elerine gelen askeri araÃ§ ve komandolar gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sÄ±nÄ±r birliklerine sevk edildi.Â
Ã–te yandan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yÃ¶nelik gece boyu Ã§ok sayÄ±da obÃ¼s ve top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
BÃ¶lgedeki patlama sesleri, sÄ±nÄ±r mahallelerinden de duyuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleriÂ ÃœrdÃ¼n,Â Irak,Â LÃ¼bnan,Â Katar,Â KuveytÂ veÂ Suudi ArabistanÂ bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerine "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgilendirme yapacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sedat Ã–nal, bugÃ¼n bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lacak Suriye'ye komÅŸu ÃœrdÃ¼n, Irak, LÃ¼bnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerine "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgilendirmede bulunacak.
DÃ¼n de BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) daimi Ã¼yeleri ABD, Rusya, Ä°ngiltere, Fransa ve Ã‡in'in yanÄ± sÄ±ra Ä°ran'Ä±n Ankara'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik misyon ÅŸefleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±larak harekat hakkÄ±nda bilgilendirilmiÅŸti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.