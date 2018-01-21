MÄ±sÄ±râ€™da sonucu belli seÃ§imlere dÃ¶nÃ¼ÅŸ sinyali | ANALÄ°Z

MÄ±sÄ±râ€™da Milli SeÃ§im Kuruluâ€™nun (MSK) geÃ§en hafta 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§imÂ takvimini aÃ§Ä±klamasÄ± ve farklÄ± adaylarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen, belirsizlik ortamÄ± henÃ¼z ortadan kalkmadÄ±. 20 Ocakâ€™tan itibaren adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± kabul etmeye baÅŸlayacak olan Milli SeÃ§im Kurulu, 20 Åžubat'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ±nÄ±n ismini resmen aÃ§Ä±klayacak.

MÄ±sÄ±râ€™Ä± takip eden gÃ¶zlemciler, Sami Anan gibi devletin iÃ§inden gelen bir adayÄ±n muhalif liberal lider Halid Aliâ€™ye oranla, Sisiâ€™yi daha fazla zorlayabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen, reel politikten hareket eden uzmanlar, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimal belli olduÄŸunu ifade ederek, Sisiâ€™ye Ã§ok daha fazla ÅŸans veriyor.Â