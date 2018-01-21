Baykal ve eski MHP'li yÃ¶neticilerle ilgili 'kaset' komplosu davasÄ± baÅŸlÄ±yor

Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz BaykalÂ ileÂ eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±lanÂ "kaset" komplosuÂ davasÄ±nda, FETÃ– elebaÅŸÄ± firariÂ Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu Ã§oÄŸu eski polisÂ 171 sanÄ±k yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, ilk duruÅŸmasÄ± Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Emniyet imamÄ±" olan "KozanlÄ± Ã–mer" lakaplÄ± Osman Hilmi Ã–zdil, eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanlarÄ± Ramazan AkyÃ¼rek ve Ã–mer AltÄ±parmak, kapatÄ±lan Nokta dergisinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Cevheri GÃ¼ven ve suÃ§ tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener DÃ¶nmez de yer alÄ±yor.
AyrÄ±ca, sanÄ±klardan Sedat Zavar, Ä°lker Usta, Enes Ã‡Ä±ÄŸci ve Ali Ã–zdoÄŸan, kamuoyunda "BÃ¶cek davasÄ±" olarak bilinen, o dÃ¶nemde baÅŸbakanlÄ±k yapan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren'deki konutu ile BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda 2 telsiz verici cihazÄ± ele geÃ§irilmesi Ã¼zerine aÃ§Ä±lan davanÄ±n da sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunuyor.
Ä°ddianamede, sÃ¶z konusu eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 171 sanÄ±ktan 151'inin FETÃ– mensubu olduÄŸu, 164'Ã¼nÃ¼n emniyet istihbarat birimlerinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
SanÄ±klardan 118'inin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespitine yer verilen davanÄ±n iddianamesinde, Ã¶rgÃ¼t mensubu olduÄŸu belirlenen 134 eski polisin FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ihraÃ§ edildiÄŸi ya da rÃ¼tbelerinin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.
Ä°ddianamede sanÄ±klarÄ±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "siyasi haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme", "Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme", "kiÅŸisel verileri hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geÃ§irme", "haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etme", "kamu gÃ¶revlisinin sahteciliÄŸi", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.
Ä°ddianamede Bekir Aksoy, Ahmet HurÅŸit Tolon, BÃ¼lent Dinmez, Deniz Baykal, Ä°hsan BarutÃ§u, Mehmet Ekici, Metin Ã‡obanoÄŸlu, Mehmet Taytak, Osman Ã‡akÄ±r, Recai YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ahmet Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, AydÄ±n DeliktaÅŸlÄ±, Can Baytok, CÃ¼neyt Bayrak, Emine Ãœlker Tarhan, Feridun Pehlevan, GÃ¼len BayÄ±llÄ±oÄŸlu, Ä°brahim Erkan BayÄ±llÄ±oÄŸlu, Kadir Ã–zbek, Mustafa Cihan PaÃ§acÄ±, Nihat Ali Ã–zcan, SÃ¼leyman BiroÄŸul, Ãœmit Åžafak ve Yusuf Ziya YaÄŸmur ile MHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±.Â
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.