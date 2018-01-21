GÃ¼ncelleme: 11:18, 21 Ocak 2018 Pazar

Baykal ve eski MHP'li yÃ¶neticilerle ilgili 'kaset' komplosu davasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz BaykalÂ ileÂ eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±lanÂ "kaset" komplosuÂ davasÄ±nda, FETÃ– elebaÅŸÄ± firariÂ Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu Ã§oÄŸu eski polisÂ 171 sanÄ±k yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, ilk duruÅŸmasÄ± Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Emniyet imamÄ±" olan "KozanlÄ± Ã–mer" lakaplÄ± Osman Hilmi Ã–zdil, eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanlarÄ± Ramazan AkyÃ¼rek ve Ã–mer AltÄ±parmak, kapatÄ±lan Nokta dergisinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Cevheri GÃ¼ven ve suÃ§ tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener DÃ¶nmez de yer alÄ±yor.

AyrÄ±ca, sanÄ±klardan Sedat Zavar, Ä°lker Usta, Enes Ã‡Ä±ÄŸci ve Ali Ã–zdoÄŸan, kamuoyunda "BÃ¶cek davasÄ±" olarak bilinen, o dÃ¶nemde baÅŸbakanlÄ±k yapan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren'deki konutu ile BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda 2 telsiz verici cihazÄ± ele geÃ§irilmesi Ã¼zerine aÃ§Ä±lan davanÄ±n da sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunuyor.

118 SANIK BYLOCK KULLANICISI

Ä°ddianamede, sÃ¶z konusu eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 171 sanÄ±ktan 151'inin FETÃ– mensubu olduÄŸu, 164'Ã¼nÃ¼n emniyet istihbarat birimlerinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

SanÄ±klardan 118'inin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespitine yer verilen davanÄ±n iddianamesinde, Ã¶rgÃ¼t mensubu olduÄŸu belirlenen 134 eski polisin FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ihraÃ§ edildiÄŸi ya da rÃ¼tbelerinin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.

Ä°ddianamede sanÄ±klarÄ±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "siyasi haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme", "Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme", "kiÅŸisel verileri hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geÃ§irme", "haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etme", "kamu gÃ¶revlisinin sahteciliÄŸi", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

MAÄžDUR VE MÃœÅžTEKÄ°LER

Ä°ddianamede Bekir Aksoy, Ahmet HurÅŸit Tolon, BÃ¼lent Dinmez, Deniz Baykal, Ä°hsan BarutÃ§u, Mehmet Ekici, Metin Ã‡obanoÄŸlu, Mehmet Taytak, Osman Ã‡akÄ±r, Recai YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ahmet Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, AydÄ±n DeliktaÅŸlÄ±, Can Baytok, CÃ¼neyt Bayrak, Emine Ãœlker Tarhan, Feridun Pehlevan, GÃ¼len BayÄ±llÄ±oÄŸlu, Ä°brahim Erkan BayÄ±llÄ±oÄŸlu, Kadir Ã–zbek, Mustafa Cihan PaÃ§acÄ±, Nihat Ali Ã–zcan, SÃ¼leyman BiroÄŸul, Ãœmit Åžafak ve Yusuf Ziya YaÄŸmur ile MHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±.Â