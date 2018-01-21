GÃ¼ncelleme: 11:58, 21 Ocak 2018 Pazar

Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Afrin'e yÃ¶nelik dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"yla gÃ¼ndeme gelen Afrin bÃ¶lgesinin tarihi geÃ§miÅŸi ve MisakÄ±milli topraÄŸÄ± olduÄŸuna, TarihÃ§i YazarÂ Enes DemirÂ tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan "Yeni Belgeler IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda VazgeÃ§ilmeyen Topraklar Misak-Ä± Milli" adlÄ± kitapta yer verildi.

Kitaptaki iki tarihi belge, Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde 1920-1921 aralÄ±ÄŸÄ±nda da Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in FransÄ±z iÅŸgali altÄ±ndaki Afrin'e harekat gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ortaya koydu.

Kitapta, "1921 yÄ±lÄ±nda Afrin ve Ã§evresinde muntazam bir TÃ¼rk birliÄŸinin bulundurulmasÄ±na dair Umum Suriye TeÅŸkilat ve Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 2. Kolordu'ya gÃ¶nderilen yazÄ±" ve "Afrin civarÄ±ndaki TÃ¼rk KuvayÄ±milliye birliklerinin cephane istediÄŸine dair birlik komutanlarÄ±ndan Polat Bey tarafÄ±ndan, MaraÅŸ'taki Adana Cephesi KumandanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±" yer alÄ±yor.

TarihÃ§i Demir,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin'in Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda dahi kaybedilmemiÅŸ bir bÃ¶lge olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, 30 Ekim 1918'de Mondros MÃ¼tarekesi imzalandÄ±ktan sonra, OsmanlÄ± birliklerinin Afrin-Tel-RÄ±fat-Azez hattÄ±nda hakimiyetinin bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Hatay'Ä±n gÃ¼neyi ve Ä°dlib'in kuzeyine kadar olan bÃ¶lgede TÃ¼rk birliklerinin bulunduÄŸunu da aktaran Demir, Mondros MÃ¼tarekesi sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgenin komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 7. Ordu KumandanÄ± Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

Demir, Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n karargahÄ± Afrin'in Raco nahiyesinde bulunduÄŸunu belirterek, 7. Ordu'ya baÄŸlÄ± 3. Kolordunun ise Afrin ÅŸehir merkezinde karargah kurduÄŸunu belirtti.Â

"ANADOLU'NUN GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N"

Ã–zellikle FransÄ±zlarÄ±n bÃ¶lgeyi iÅŸgalinin ardÄ±ndan Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde Afrin'in Ã¶neminin "kritik" olduÄŸuna dikkati Ã§eken Demir, "Bilhassa, FransÄ±z kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Antep'in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtarÄ±lmasÄ±nda Afrin'deki KuvayÄ±milliye birlikleri mÃ¼cadele veriyor. Afrin'deki KuvayÄ±milliye birliklerinin Ankara'dan cephane istediÄŸi ise kitapta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m tarihi belgelerde belirtiliyor. SÃ¶z konusu talebe karÅŸÄ±lÄ±k Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n emriyle, Adana Cephesi'nden Afrin'e cephane gÃ¶nderiliyor." ifadelerini kullandÄ±.

BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da Afrin'de huzurun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk birliklerini gÃ¶rmek istediÄŸini dile getiren Demir, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"1920-1921 yÄ±llarÄ±nda bir TÃ¼rk birliÄŸi de bÃ¶lgedeki KuvayÄ±milliye birliklerine destek olmak amacÄ±yla Afrin'e bir harekat dÃ¼zenliyor. Bunu da yine belgelerde gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. AslÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rk ordusunun yerel unsur olan Ã–SO ile yaptÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±, Milli MÃ¼cadele dÃ¶nemi iÃ§erisindeki 1920-1921 aralÄ±ÄŸÄ±nda da Ankara HÃ¼kÃ¼meti'nin kararÄ±yla Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in TÃ¼rk ordusu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸtir.

DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu an TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu Afrin'e harekat kararÄ± ve TÃ¼rk ordusunun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, TÃ¼rk tarih tezine ve mirasÄ±na uygun, gerekli bir harekattÄ±r."

"AFRÄ°N, 1921'Ä°N SONUNA KADAR TÃœRK Ä°DARESÄ° HAKÄ°MÄ°YETÄ°NDE KALDI"

Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde Afrin'in OsmanlÄ± demiryollarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir bÃ¶lge olduÄŸunu anlatan Demir, Katma-Ekbez hattÄ±ndaki demiryolunu FransÄ±zlarÄ±n, Antep'e lojistik malzeme, silah ve asker gÃ¶ndermek iÃ§in kullandÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Afrin'deki birliklerin FransÄ±z ordusuna saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek, Antep'e takviye yollamasÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de engellediklerini belirten Demir, dolayÄ±sÄ±yla 1921 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar Afrin'in TÃ¼rk idaresi hakimiyetinde kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

Demir, 20 Ekim 1921 Ankara AntlaÅŸmasÄ± ile FransÄ±zlarÄ±n bÃ¶lgeyi stratejik gÃ¶rmeleri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde diretmeleri sonucu, Afrin'in FransÄ±zlara, yani Suriye'ye terk edildiÄŸini belirtti.Â Â