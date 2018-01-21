Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlendi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Afrin'e yÃ¶nelik dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"yla gÃ¼ndeme gelen Afrin bÃ¶lgesinin tarihi geÃ§miÅŸi ve MisakÄ±milli topraÄŸÄ± olduÄŸuna, TarihÃ§i YazarÂ Enes DemirÂ tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan "Yeni Belgeler IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda VazgeÃ§ilmeyen Topraklar Misak-Ä± Milli" adlÄ± kitapta yer verildi.
Kitaptaki iki tarihi belge, Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde 1920-1921 aralÄ±ÄŸÄ±nda da Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in FransÄ±z iÅŸgali altÄ±ndaki Afrin'e harekat gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ortaya koydu.
Kitapta, "1921 yÄ±lÄ±nda Afrin ve Ã§evresinde muntazam bir TÃ¼rk birliÄŸinin bulundurulmasÄ±na dair Umum Suriye TeÅŸkilat ve Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 2. Kolordu'ya gÃ¶nderilen yazÄ±" ve "Afrin civarÄ±ndaki TÃ¼rk KuvayÄ±milliye birliklerinin cephane istediÄŸine dair birlik komutanlarÄ±ndan Polat Bey tarafÄ±ndan, MaraÅŸ'taki Adana Cephesi KumandanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±" yer alÄ±yor.
TarihÃ§i Demir,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin'in Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda dahi kaybedilmemiÅŸ bir bÃ¶lge olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, 30 Ekim 1918'de Mondros MÃ¼tarekesi imzalandÄ±ktan sonra, OsmanlÄ± birliklerinin Afrin-Tel-RÄ±fat-Azez hattÄ±nda hakimiyetinin bulunduÄŸunu anlattÄ±.
Hatay'Ä±n gÃ¼neyi ve Ä°dlib'in kuzeyine kadar olan bÃ¶lgede TÃ¼rk birliklerinin bulunduÄŸunu da aktaran Demir, Mondros MÃ¼tarekesi sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgenin komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 7. Ordu KumandanÄ± Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.
Demir, Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n karargahÄ± Afrin'in Raco nahiyesinde bulunduÄŸunu belirterek, 7. Ordu'ya baÄŸlÄ± 3. Kolordunun ise Afrin ÅŸehir merkezinde karargah kurduÄŸunu belirtti.Â
Ã–zellikle FransÄ±zlarÄ±n bÃ¶lgeyi iÅŸgalinin ardÄ±ndan Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde Afrin'in Ã¶neminin "kritik" olduÄŸuna dikkati Ã§eken Demir, "Bilhassa, FransÄ±z kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Antep'in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtarÄ±lmasÄ±nda Afrin'deki KuvayÄ±milliye birlikleri mÃ¼cadele veriyor. Afrin'deki KuvayÄ±milliye birliklerinin Ankara'dan cephane istediÄŸi ise kitapta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m tarihi belgelerde belirtiliyor. SÃ¶z konusu talebe karÅŸÄ±lÄ±k Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n emriyle, Adana Cephesi'nden Afrin'e cephane gÃ¶nderiliyor." ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da Afrin'de huzurun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rk birliklerini gÃ¶rmek istediÄŸini dile getiren Demir, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"1920-1921 yÄ±llarÄ±nda bir TÃ¼rk birliÄŸi de bÃ¶lgedeki KuvayÄ±milliye birliklerine destek olmak amacÄ±yla Afrin'e bir harekat dÃ¼zenliyor. Bunu da yine belgelerde gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. AslÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rk ordusunun yerel unsur olan Ã–SO ile yaptÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±, Milli MÃ¼cadele dÃ¶nemi iÃ§erisindeki 1920-1921 aralÄ±ÄŸÄ±nda da Ankara HÃ¼kÃ¼meti'nin kararÄ±yla Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in TÃ¼rk ordusu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸtir.
DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu an TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu Afrin'e harekat kararÄ± ve TÃ¼rk ordusunun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, TÃ¼rk tarih tezine ve mirasÄ±na uygun, gerekli bir harekattÄ±r."
Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde Afrin'in OsmanlÄ± demiryollarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir bÃ¶lge olduÄŸunu anlatan Demir, Katma-Ekbez hattÄ±ndaki demiryolunu FransÄ±zlarÄ±n, Antep'e lojistik malzeme, silah ve asker gÃ¶ndermek iÃ§in kullandÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Afrin'deki birliklerin FransÄ±z ordusuna saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek, Antep'e takviye yollamasÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de engellediklerini belirten Demir, dolayÄ±sÄ±yla 1921 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar Afrin'in TÃ¼rk idaresi hakimiyetinde kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.
Demir, 20 Ekim 1921 Ankara AntlaÅŸmasÄ± ile FransÄ±zlarÄ±n bÃ¶lgeyi stratejik gÃ¶rmeleri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde diretmeleri sonucu, Afrin'in FransÄ±zlara, yani Suriye'ye terk edildiÄŸini belirtti.Â Â
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.