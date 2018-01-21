Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:30, 21 Ocak 2018 Pazar
Orta Asya
Güncelleme: 12:38, 21 Ocak 2018 Pazar

  • Paylaş
Kazakistan'da elektrikli otomobillere teşvik seferberliği
Kazakistan'da elektrikli otomobillere teşvik seferberliği

NATD İnovasyon Çalışmaları Teşvik Merkezi Müdürü Akhatov, "İki elektrikli arabayı 6 aydır kullanıyoruz. Bu arabaların artı ve eksilerini halka anlatıyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Ulusal Teknolojik Geliştirme Ajansı (NATD), elektrikli otomobillerin avantajlarını sosyal medya ve basın aracılığıyla paylaşarak halkı elektrikli otomobillere geçmeye teşvik ediyor.

NATD, ekim ayında başlattığı “yerli elektrikli araba” projesi çerçevesinde üretilen elektrikli otomobilleri kullanıyor ve avantajlarını sosyal medya ve televizyon aracılığıyla halka anlatıyor.

NATD İnovasyon Çalışmaları Teşvik Merkezi Müdürü Arsen Akhatov, yaptığı açıklamada, "Fabrikadan aldığımız iki elektrikli arabayı 6 aydır kullanıyoruz. Bu arabaların artı ve eksilerini halka anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akhatov, elektrikli araba kullanımının önemli ölçüde tasarruf sağladığını vurgulayarak “Benzinli arabaya yakıt için ayda yaklaşık 200 dolar harcarken elektrikli arabaya sadece 30 dolar veriyoruz. Bu rakamı bir yıl için hesaplarsak büyük bir fark ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

“Amacımız çevre dostu ulaşım araçlarının yayılmasını sağlamak. Halkı elektrikli arabalara geçmeye teşvik etmek.” diyen Akhatov, halka elektrikli araba kullanmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

10 SAATTE ŞARJ OLUYOR VE 100 KİLOMETRE KADAR GİDEBİLİYOR

Akhatov, “Hem sabit, hem de taşınabilir şarj istasyonu arabayı 10 saatte yüzde 100 şarj ediyor. Araba bu şarjla 100 kilometre kadar gidilebiliyor.” diye konuştu.

Elektrikli otomobillerin daha çok şehir içinde kullanıldığını söyleyen Akhatov, “Bize şehir içinde 100 kilometre yeterli." dedi.

"ELEKTRİKLİ ARABA KULLANANLAR ÇOK AZ"

Akhatov, Kazakistan’da 120 civarında elektrikli otomobil kullanıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Elektrikli araba kullananlar çok az. Bunun nedeni de elektrikli arabaların, benzinli arabalara oranla ortalama yüzde 40 pahalı olması. Ayrıca elektrikli arabaların kullanılması için altyapı yetersiz. Elektrikli arabaların kullanılması için şarj istasyonları, servis olmalı. Ancak bu zaman meselesi. Çünkü teknoloji gelişiyor. Elektrikli arabaların fiyatı düşüyor.”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in gelecekte Astana ve Almatı'da sadece elektrik arabaların kullanılması gerektiğine yönelik açıklamasını anımsatan Akhatov, “Hükümet, elektrikli arabalara geçişte büyük hedefler belirliyor. 10-15 yıl içinde elektrikli araba kullananların sayısının önemli bir ölçüde artacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.



İlgili Konular Kazakistan elektrikli otomobiller NATD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
İspanya Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek
İspanya Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek

İspanya Başsavcılığı, Katalan lider Puigdemont'un Danimarka'ya gitmesi durumunda hakkında derhal tutuklama ve iade kararı çıkarılacağını açıkladı.
ABD'de yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilişi görüntülendi
ABD'de yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilişi görüntülendi

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarla geçirdiği ilk yılında büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilişini, Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi.
Fransa BMGK'yı acil toplantıya çağıracak
Fransa, BMGK'yı acil toplantıya çağıracak

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Suriye'deki son gelişmeler ve insani durumun değerlendirilmesi için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu
NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı
NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO, TSK'nın, PYD/PKK'nın işgal ettiği Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu
İsrail'de gözaltına alınan 6 Türk serbest bırakıldı
İsrail'de gözaltına alınan 6 Türk serbest bırakıldı

Kayseri'den gittikleri Kudüs'te, Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri sırasında İsrail polisince gözaltına alınan 6 iş adamının mahkemece suçsuz bulunup serbest bırakıldıkları ve gece yarısı Türkiye'ye gelecekleri belirtildi
Körfez basını Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle gördü
Körfez basını Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle gördü

TSK'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na geniş yer veren Arap gazeteleri, harekatın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amaçlı olduğuna dikkati çekti.
Afganistan'da düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü
Afganistan'da düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Intercontinental Otel'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Çocukları savaştıran PYD PKK kendini ele verdi
Çocukları savaştıran PYD/PKK kendini ele verdi

PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı propaganda yapmaya çalıştığı sırada, çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele verdi
İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Kazakistan'da elektrikli otomobillere teşvik seferberliği
Kazakistan'da elektrikli otomobillere teşvik seferberliği

NATD İnovasyon Çalışmaları Teşvik Merkezi Müdürü Akhatov, "İki elektrikli arabayı 6 aydır kullanıyoruz. Bu arabaların artı ve eksilerini halka anlatıyoruz." dedi.
ABD'yi sarsan bütçe krizi sürüyor
ABD'yi sarsan bütçe krizi sürüyor

ABD'de federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen kapanmasının ikinci gününe girildi. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hala anlaşma sağlanaması, kısmen kapanan hükümetin, en az pazartesiye kadar kapalı kalacağına işaret ediliyor
Mısır da sonucu belli seçimlere dönüş sinyali ANALİZ
Mısır’da sonucu belli seçimlere dönüş sinyali | ANALİZ

Mısır’da Milli Seçim Kurulu’nun geçen hafta 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini açıklaması ve farklı adayların ortaya çıkmasına rağmen, belirsizlik ortamı henüz ortadan kalkmadı.
Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek
Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, "Pence, tüm bölgeyi yok etme vizyonu taşıyan tehlikeli bir şahıstır. Dolayısıyla Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri, Pence'in Knesset’teki konuşmasını boykot edecektir." dedi.
Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü
Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, telefonda Suriye'deki son gelişmeleri istişare etti.
Hollanda'da ırkçı lider Wilders'den İslam karşıtı gösteri
Hollanda'da ırkçı lider Wilders'den İslam karşıtı gösteri

Hollanda'da aşırı sağcı İslam düşmanı PVV lideri Wilders ve destekçileri, İslam'a ve ülkenin hükümetine karşı protesto gösterisi düzenledi
IKBY Başbakanı Barzani'den Bağdat'ta 'sürpriz ziyaret'
IKBY Başbakanı Barzani'den Bağdat'ta 'sürpriz ziyaret'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, sürpriz bir ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldiği bildirildi

Haberler

Kazakistan'da Uluslararası Eğitim Fuarı
Kazakistan'da Uluslararası Eğitim Fuarı

Kazakistan pasaportlarında Latin harf dönemi
Kazakistan pasaportlarında Latin harf dönemi

Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel
Kazakistan'da başörtülü öğrencilere engel

Kazakistan’da, Azerbaycan'daki 'Kara Ocak' kurbanlarını anma
Kazakistan da Azerbaycan'daki 'Kara Ocak' kurbanlarını anma

Kazakistan'da yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi öldü
Kazakistan'da yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi öldü

Kazakistan'da şüpheli vatandaşları fişleme dönemi
Kazakistan'da şüpheli vatandaşları fişleme dönemi

Kazak imamlar cenazelerde 'aşırılıkları' terk için çağrıldı
Kazak imamlar cenazelerde 'aşırılıkları' terk için çağrıldı

Trump ve Nazarbayev stratejik ortaklığı görüşecek
Trump ve Nazarbayev stratejik ortaklığı görüşecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 