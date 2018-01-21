GÃ¼ncelleme: 12:19, 21 Ocak 2018 Pazar

Afrin'e kara harekatÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde,Â PYD/PKKÂ veÂ DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ ikinci gÃ¼nÃ¼ndeÂ TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± daÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO) birlikleri ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±.

153 HEDEF ATEÅž ALTINA ALINDI

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin'deki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan harekat kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¼yelerince kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu gibi 153 hedefin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan hudutlarda, bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¼yesi terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak iÃ§in dÃ¼n saat 17.00'de "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

HarekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) terÃ¶rle mÃ¼cadeleye iliÅŸkin kararlarÄ±yla BM sÃ¶zleÅŸmesinin 51'inci maddesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Tespit edilen hedefler, kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile ateÅŸle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda ÅŸu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu ve benzeri 153 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup Zeytin DalÄ± HarekatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam etmektedir. HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§ler hedef alÄ±nmakta olup sivil/masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyet gÃ¶sterilmektedir."

Hatay semalarÄ±nda sesleri duyulan TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± sabah saatlerinde Afrin'deki terÃ¶r hedeflerini vurdu. BÃ¶lgeden yÃ¼kselen yoÄŸun dumanlar sÄ±nÄ±r mahallelerinden de gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, ÅŸiddetli patlama sesleri de duyuldu.

SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± birlikler de PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara top atÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kilis-Hatay hudut hattÄ±ndaki bazÄ± kÃ¶ylerden top sesleri duyuldu.

Ã–SO AFRÄ°N'DE KARADAN KAPSAMLI OPERASYONLARA BAÅžLADI

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) destek verenÂ Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) birlikleri, Afrin topraklarÄ±na girerek iÃ§erde ilerlemeye baÅŸladÄ±.

SINIR BÄ°RLÄ°KLERÄ°NE TAKVÄ°YEÂ

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen alanlara yÃ¶nelik dÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rdaki birliklere askeri araÃ§ takviyesi yapÄ±ldÄ±.

Hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Afrin bÃ¶lgesinde, PYD/PKK ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan harekat kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli birliklerden Kilis'e tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sevkiyatÄ± devam ediyor.

Kilis-Ä°slahiye-Hatay hudut hattÄ± istikametine yÃ¶nlendirilen ve Ã§oÄŸunluÄŸu tanklardan oluÅŸan askeri araÃ§lar, sÄ±nÄ±rda belirlenen bÃ¶lgelere konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. TanklarÄ±n namlularÄ± ise Suriye'ye Ã§evrildi.

Bu arada askeri araÃ§larÄ±n geÃ§tiÄŸi gÃ¼zergahlarda yaÅŸayan vatandaÅŸlar, askerlere sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. Askerler ise korna Ã§alÄ±p, el sallayarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

GECE BOYUNCA Ã‡OK SAYIDA OBÃœS VE TOP ATIÅžI YAPILDI

Ã–te yandan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yÃ¶nelik gece boyu Ã§ok sayÄ±da obÃ¼s ve top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

BÃ¶lgedeki patlama sesleri, sÄ±nÄ±r mahallelerinden de duyuldu.

BÃ–LGE ÃœLKELERÄ°NE "ZEYTÄ°N DALI HAREKATI" BÄ°LGÄ°LENDÄ°RMESÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleriÂ ÃœrdÃ¼n,Â Irak,Â LÃ¼bnan,Â Katar,Â KuveytÂ veÂ Suudi ArabistanÂ bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerine "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgilendirme yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sedat Ã–nal, bugÃ¼n bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lacak Suriye'ye komÅŸu ÃœrdÃ¼n, Irak, LÃ¼bnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerine "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgilendirmede bulunacak.

DÃ¼n de BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) daimi Ã¼yeleri ABD, Rusya, Ä°ngiltere, Fransa ve Ã‡in'in yanÄ± sÄ±ra Ä°ran'Ä±n Ankara'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik misyon ÅŸefleri, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±larak harekat hakkÄ±nda bilgilendirilmiÅŸti.