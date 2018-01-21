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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:30, 21 Ocak 2018 Pazar
Politika
GÃ¼ncelleme: 12:57, 21 Ocak 2018 Pazar

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BahÃ§eli: Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n
BahÃ§eli: Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin KÄ±zÄ±lcahamam'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez YÃ¶netim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± kapanÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasÄ±ndan sÄ±rayÄ± alacak MÃ¼nbiÃ§'in mezar olmasÄ± yegane ve sonuna kadar desteklediÄŸimiz milli hedeftir." dedi.

"YA AFRÄ°N YIKILSIN YA DA TERÃ–RÄ°STLER YAKILSIN"

BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." diye konuÅŸtu.

Devlet BahÃ§eli,Â  "Bilinsin ki, KerkÃ¼k'e 5 bin bozkurt ile gidecek kadar gemileri yakan milliyetÃ§i-Ã¼lkÃ¼cÃ¼ hareket, yeri gelirse, ihtiyaÃ§ hasÄ±l olursa 'Ha ekmeÄŸini yediÄŸim ha kefenini giydiÄŸim Ã¼lkem' diyerek binlerce gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼yle TÃ¼rkiye'nin kudretini teÅŸkil iÃ§in Afrin'in boÄŸazÄ±na Ã§Ã¶kecektir." dedi.

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Ä°lgili Konular bahÃ§eli MHP afrin harekatÄ± zeytin dalÄ± harekatÄ±
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