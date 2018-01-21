BahÃ§eli: Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin KÄ±zÄ±lcahamam'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez YÃ¶netim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± kapanÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasÄ±ndan sÄ±rayÄ± alacak MÃ¼nbiÃ§'in mezar olmasÄ± yegane ve sonuna kadar desteklediÄŸimiz milli hedeftir." dedi.
BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." diye konuÅŸtu.
Devlet BahÃ§eli,Â "Bilinsin ki, KerkÃ¼k'e 5 bin bozkurt ile gidecek kadar gemileri yakan milliyetÃ§i-Ã¼lkÃ¼cÃ¼ hareket, yeri gelirse, ihtiyaÃ§ hasÄ±l olursa 'Ha ekmeÄŸini yediÄŸim ha kefenini giydiÄŸim Ã¼lkem' diyerek binlerce gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼yle TÃ¼rkiye'nin kudretini teÅŸkil iÃ§in Afrin'in boÄŸazÄ±na Ã§Ã¶kecektir." dedi.
Â
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.