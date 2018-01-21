GÃ¼ncelleme: 13:18, 21 Ocak 2018 Pazar

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde sabahÄ±n erken saatlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlardaÂ 16 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" belirtildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlilerin, Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) subaylarÄ± tarafÄ±ndan sorgulanmaya gÃ¶nderildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Ä°srail hapishanelerinde 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.