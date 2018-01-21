GÃ¼ncelleme: 13:37, 21 Ocak 2018 Pazar

Ã‡ocuklarÄ± savaÅŸtÄ±ran PYD/PKK kendini ele verdi





PYD/PKK, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine karÅŸÄ± propaganda yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä± kullandÄ±ÄŸÄ± konusunda kendini ele verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKKâ€™nÄ±n yayÄ±n organÄ±Â olarak bilinen sÃ¶zde haber ajansÄ±nÄ±n sitesinde, Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine moral vermek amacÄ±ylaÂ propaganda videosuÂ paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Videoda Ã¶rgÃ¼t mensubu olarak yansÄ±tÄ±lanÂ eli silahlÄ± iki kÄ±z Ã§ocuÄŸuÂ ile baÅŸlarÄ±ndaki birÂ kadÄ±n terÃ¶ristÂ gÃ¶steriliyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de Ã§ocuklardan birinin konuÅŸurken oldukÃ§a tedirgin olduÄŸu dikkati Ã§ekiyor. KÄ±z Ã§ocuÄŸu, Afrin'i savunmanÄ±n zor olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Mikrofon uzatÄ±lan diÄŸer kÄ±z Ã§ocuÄŸu daha Ã¶nce Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ Deyrizor'daÂ DEAÅž'a karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi gibi kuruluÅŸlar, PYD/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± savaÅŸtÄ±rarak uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini kayda almÄ±ÅŸtÄ±. PANÄ°ÄžE KAPILAN Ã–RGÃœT, Ã‡OCUKLARI ZORLA SÄ°LAH ALTINA ALMA EYLEMLERÄ°NÄ° ARTIRDI TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda paniÄŸe kapÄ±lan Ã¶rgÃ¼t, Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na alma eylemlerini artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. TSK, dÃ¼n saat 17.00'de baÅŸlayan harekatta Afrin'deki 7 bÃ¶lgede belirlenen toplam 153 PYD/PKK hedefinin vurulduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, harekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

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