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20:29, 21 Ocak 2018 Pazar
Afganistan
GÃ¼ncelleme: 13:58, 21 Ocak 2018 Pazar

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Afganistan'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Afganistan'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Intercontinental Otel'de dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±nÂ baÅŸkentiÂ Kabil'deÂ dÃ¼n akÅŸamÂ IntercontinentalÂ Otel'deÂ dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Necib DaniÅŸ, silahlÄ± saldÄ±rganlarÄ±n otele dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda aralarÄ±nda bir yabancÄ± uyruklunun da bulunduÄŸu en az 5 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

DaniÅŸ, saldÄ±rÄ±da 3'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, otelde konuk olan 41'i yabancÄ± uyruklu 150'den fazla kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

4 kiÅŸi olduklarÄ± tahmin edilen saldÄ±rganlardan 3'Ã¼nÃ¼n Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildiÄŸini ifade eden DaniÅŸ, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin otelin iÃ§inde saklanan baÅŸka saldÄ±rgan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in oda oda arama yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Otelin gÃ¼venliÄŸinin Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã¶zel bir gÃ¼venlik ÅŸirketine devredildiÄŸine dikkati Ã§eken DaniÅŸ, saldÄ±rganlarÄ±n iÃ§eri nasÄ±l girdiÄŸinin soruÅŸturulduÄŸunu vurguladÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine gÃ¶re, yerel saatle 21.00 sularÄ±nda otele giren saldÄ±rganlar, rastgele ateÅŸ aÃ§tÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma 12 saat sÃ¼rdÃ¼. Konuklardan bazÄ±larÄ±nÄ± rehin alan saldÄ±rganlar, odalarÄ± ateÅŸe verdi. KonuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼st katlara kaÃ§arak kendilerini korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Kabil Afganistan
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