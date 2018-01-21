KÃ¶rfez basÄ±nÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

TSK'nÄ±n, AfrinÂ bÃ¶lgesinde PKK/KCK/YPG-PYDÂ ve DEAÅž'a yÃ¶nelikÂ dÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±,Â Arap basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu.
Arap medyasÄ±nda yer alan haberlerde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bÃ¶lgedeki terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek amaÃ§lÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
Katar merkezli El-Vatan gazetesi, "ErdoÄŸan: 'Zeytin dalÄ±' terÃ¶ristleri yenmek iÃ§in" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okuyucularÄ±na duyurduÄŸu haberde, ellerinde "Afrin'deki halkÄ±mÄ±zÄ± terÃ¶rist YPG'den kurtarmayÄ± amaÃ§layan TÃ¼rk askeri harekatÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan Suriyelilerin fotoÄŸrafÄ±na yer verdi.
Gazete, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, baÄŸÄ±msÄ±z, mÃ¼reffeh geleceÄŸi ve Suriye halkÄ±nÄ±n demokratik talepleriyle ilgili en kÃ¼Ã§Ã¼k menfi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin olmadÄ±ÄŸÄ± konusundaki sÃ¶zlerini aktardÄ±.
Haberde ayrÄ±ca, ErdoÄŸan'Ä±n "Suriye gÃ¼vende olmadan TÃ¼rkiye'nin de gÃ¼vende olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Suriye halkÄ± geleceÄŸine gÃ¼venle bakmadan, bizim de huzur iÃ§inde olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndayÄ±z; BatÄ±nÄ±n bunu Ã¶ÄŸrenmesi lazÄ±m." ifadeleri yer buldu.
Katar merkezli Al-Raya gazetesinde de ErdoÄŸan'Ä±n ifadeleri ve operasyonun baÅŸlamasÄ±na paralel olarak TÃ¼rkiye'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomasi trafiÄŸine yer verildi.
Gazete, Afrin operasyonunu "TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya ve Ä°ran misyonlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle durumun gidiÅŸatÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. ErdoÄŸan: Afrin operasyonu baÅŸladÄ±, Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar uzanacak" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ABD'ye yÃ¶nelik,Â PYD/PKK'nÄ±nÂ adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek TÃ¼rkiye'yi kandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilerine yer verilen haberde ayrÄ±ca, ErdoÄŸan'Ä±n "Madem MÃ¼nbiÃ§'te bize verilen sÃ¶zler ÅŸu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereÄŸini yapmamÄ±za kimsenin sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olamaz." ve "Merak etmeyin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine gÃ¼venmenin ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenecekler." ifadeleri de yer buldu.
Katar'Ä±n El-Arab gazetesi de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± "TÃ¼rkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan baÅŸlattÄ±. Rusya da Ã§ekildi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla manÅŸetine taÅŸÄ±yarak, operasyonun baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rus gÃ¼Ã§lerinin Afrin'den baÅŸka bÃ¶lgelere Ã§ekilmesine iÅŸaret etti.
Rusya'nÄ±n, PKK/PYD-YPG'yi silahlandÄ±rma konusunda ABD'ye yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere yer verilen haberde, "Rus ordusunun, ABD tarafÄ±ndan atÄ±lan sorumsuzca adÄ±mlarÄ±n Suriye'deki barÄ±ÅŸ sÃ¼recini etkilediÄŸine iliÅŸkin uyarÄ±da bulunduÄŸuna" dikkat Ã§ekildi.
Katar'Ä±n Luseyl gazetesi de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, "ABD ve Avrupa'nÄ±n Suriye'de iliÅŸki kurduklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rdÃ¼kleri PKK'nÄ±n aynÄ±sÄ± olduÄŸunun" altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸini kaydetti.
Suudi Arabistan'a ait ArapÃ§a yayÄ±n yapan Londra merkezli EÅŸ-Åžarku'l-Evsat gazetesi, "TÃ¼rkiye Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±" manÅŸetini kullandÄ±. Gazetede geniÅŸ yer verilen haberde, "Ankara, Åžam yÃ¶netimine bilgi verdi. AralarÄ±nda MinniÄŸ HavaalanÄ± da olmak Ã¼zere 108 hedef vuruldu. ErdoÄŸan, operasyonun MÃ¼nbiÃ§'e de intikal edeceÄŸini teyit etti." denildi.
Gazete, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan'Ä±n Er-Riyad gazetesi, "TÃ¼rkiye, Afrin'e kapsamlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. ErdoÄŸan: SÄ±rada MÃ¼nbiÃ§ var" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± okurlarÄ±na duyurdu.
Bahreyn'in El-Eyyam gazetesi ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, "Ordunun hedefinde sadece terÃ¶ristler vardÄ±r. BaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z operasyona iliÅŸkin Suriye rejimi dahil tÃ¼m taraflara bilgi verildi. Suriye rejimi ile iliÅŸkilerimiz olmamasÄ±na raÄŸmen uluslararasÄ± hukukla Ã¶rtÃ¼ÅŸmesi baÄŸlamÄ±nda bunu yaptÄ±k." ifadelerine sayfalarÄ±nda yer verdi.
Kuveyt'in Er-Ray gazetesi de operasyonu, "TÃ¼rkiye, Afrin'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±. Rusya ise askerlerini geri Ã§ekti. ErdoÄŸan: ArdÄ±ndan MÃ¼nbiÃ§ gelir" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberleÅŸtirdi.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki Ã¶rgÃ¼tlerin Ã¼yelerini etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" Filistin basÄ±nda da geniÅŸ yer buldu.
Filistin'in Ramallah kentinde basÄ±lan El-Eyyam gazetesi, "TÃ¼rk gÃ¼Ã§leri, Suriye'nin kuzeyinde havadan ve karadan operasyon baÅŸlattÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Harekata iliÅŸkin geliÅŸmeleri, "Afrin, zeytin ve sabun memleketi olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KÃ¼rtlerin Ã¶zerklik sÄ±navÄ±nÄ± verdiÄŸi yer" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla iÃ§ sayfalarÄ±na taÅŸÄ±yan Filistin'in yerel KudÃ¼s gazetesi, PKK/PYD-YPG unsurlarÄ±nÄ±n kenti 2012 yÄ±lÄ±nda ele geÃ§irerek TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bir bÃ¶lÃ¼cÃ¼ devlet kurma giriÅŸiminde bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Gazze Åžeridi'nde basÄ±lan "Filistin" gazetesi ise "ErdoÄŸan, Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde askeri operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla okurlarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± haberde, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± paylaÅŸtÄ±.
Ä°spanya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Katalan lider Puigdemont'un Danimarka'ya gitmesi durumunda hakkÄ±nda derhal tutuklama ve iade kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'da MÃ¼slÃ¼man ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarla geÃ§irdiÄŸi ilk yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini, Anadolu AjansÄ± (AA) gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve insani durumun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdu
NATO, TSK'nÄ±n, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin bÃ¶lgesine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TÃ¼m Ã¼lkelerin kendini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu
Kayseri'den gittikleri KudÃ¼s'te, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 iÅŸ adamÄ±nÄ±n mahkemece suÃ§suz bulunup serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± ve gece yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye gelecekleri belirtildi
TSK'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na geniÅŸ yer veren Arap gazeteleri, harekatÄ±n bÃ¶lgedeki terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek amaÃ§lÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
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