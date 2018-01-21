GÃ¼ncelleme: 14:58, 21 Ocak 2018 Pazar

Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 TÃ¼rk serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri'den gittikleriÂ KudÃ¼s'te,Â Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 iÅŸ adamÄ±nÄ±n mahkemece suÃ§suz bulunup serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± ve gece yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye gelecekleri bildirildi.

Kayseri Ticaret OdasÄ± (KTO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mahmut HiÃ§yÄ±lmaz, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, KTO BaÅŸkanvekili Celal HasnalÃ§acÄ± ve MÃœSÄ°AD Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Nedim Olgunharputluâ€™nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, sabah mahkeme tarafÄ±ndan suÃ§suz bulunduÄŸunu ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ÅŸ adamlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saatten itibaren giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± aktaran HiÃ§yÄ±lmaz, "Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n sonrasÄ±nda, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer tÃ¼m yetkililer, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail devleti nezdinde giriÅŸimlerde bulunmuÅŸtur. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest kalmasÄ±nda gÃ¶sterilen Ã§abalardan ve verilen desteklerden dolayÄ± tÃ¼m ilgililere teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Serbest kalan iÅŸ adamlarÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileÄŸinde bulunan HiÃ§yÄ±lmaz, KTO BaÅŸkanvekili HasnalÃ§acÄ± ve MÃœSÄ°AD Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Olgunnarputlu ile diÄŸer iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n gece yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinde de Kayseriâ€™ye ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

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