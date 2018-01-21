ErdoÄŸan'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼resi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TofaÅŸ KapalÄ± Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen AK Parti Bursa KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±larak, partililere hitap etti.Â Â
KonuÅŸmasÄ±na tÃ¼m BursalÄ±larÄ± selamlayarak baÅŸlayan ErdoÄŸan, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne kadar AK Parti Bursa teÅŸkilatlarÄ±nda gÃ¶rev yapan tÃ¼m partililere ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.Â
Kongrenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± isteyen ErdoÄŸan, salona girmeden Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±da bÃ¼yÃ¼k bir katÄ±lÄ±m ve heyecan bulunduÄŸunu belirtti. ErdoÄŸan, "Bursa maÅŸallah dimdik ayakta." ifadesini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Biz nereden Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸsak, nereyi boÅŸaltmÄ±ÅŸsak orasÄ± zulme, baskÄ±ya, bitip tÃ¼kenmek bilmeyen istikrarsÄ±zlÄ±klara, Ã§atÄ±ÅŸmalara gark olmuÅŸtur. Kuzey Afrika'da, Orta DoÄŸu'da, Balkanlar'da nereye baksanÄ±z bu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rebilirsiniz. Tarihinde sÃ¶mÃ¼rgecilik gibi bir insanlÄ±k suÃ§u olmayan ecdadÄ±mÄ±z, asÄ±rlarca yÃ¶nettiÄŸi bu bÃ¶lgeleri sadece imar etmiÅŸ, sadece gÃ¼venin ve huzurun teminatÄ± olmuÅŸtur.
Birileri hep sÃ¶zÃ¼m onaÂ 'soykÄ±rÄ±m' diye bizi suÃ§luyor ya, aslÄ±nda son asrÄ±n en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mÄ±na TÃ¼rk milleti maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Balkanlar'dan Ã§ekilirken verdiÄŸimiz sivil kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 milyonun Ã¼zerindedir, Kafkasya'da en az bu kadar bir kayÄ±p sÃ¶z konusudur. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda, dÃ¶rt bir yandaki cephelerde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yiÄŸitlerimiz iÃ§in yakÄ±lan aÄŸÄ±tlar bugÃ¼n de yÃ¼reÄŸimizi daÄŸlamaya devam ediyor, nesilden nesile aktarÄ±lÄ±yor. Åžu dillerden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeyen, Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiÄŸimiz insanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± 'soykÄ±rÄ±m' diye ifade edilen rakamlardan kat ve kat fazladÄ±r. Biz tevekkÃ¼l sahibi bir millet olarak acÄ±mÄ±zÄ± kalbimize gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bunun propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, tam tersi iddialara muhatap olduÄŸumuzdan ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yoruz. Hem suÃ§lu hem gÃ¼Ã§lÃ¼ dedikleri tÃ¼rden bir saldÄ±rÄ± ile giderek daha Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Allah'Ä±n izniyle hepsine de verecek cevabÄ±mÄ±z vardÄ±r."Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KCK ve HDP'nin sokak Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili olarak, "SakÄ±n ha bu Ã§aÄŸrÄ±ya uyup da meydanlara Ã§Ä±kma yanlÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸenler olursa bedelini Ã§ok aÄŸÄ±r Ã¶derler bunu da bÃ¶yle sÃ¶ylÃ¼yorum. Zira bu, bir milli mÃ¼cadeledir. Bu milli mÃ¼cadelede karÅŸÄ±mÄ±za kim Ã§Ä±karsa Ã§Ä±ksÄ±n ezer geÃ§eriz, bu bÃ¶yle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, "Sadece uzaktan atÄ±p tutarak, 'Bizim arkamÄ±zda Amerika var, bize silahlarÄ± gÃ¶nderiyor' diyerek,Â TÃ¼rkiye'yle, TÃ¼rk milletiyle baÅŸ edemezsiniz, bunu bÃ¶yle bilesiniz." dedi.
Kongre Ã¶ncesinde vatandaÅŸlara hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Kara harekatÄ± devam ediyor, durmak yok. Zira ÅŸimdi de bugÃ¼n bazÄ± haberler aldÄ±m. KCK ve HDP sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor ve ÅŸu anda DiyarbakÄ±r'da kongre yapÄ±yorlar, kimseyi bulamamÄ±ÅŸlar. Ama bak ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum, ÅŸu anda adÄ±m adÄ±m takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana Ã§Ä±karsanÄ±z biliniz ki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz sizin boynunuzdadÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na dair, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.