ErdoÄŸan'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sÃ¼resi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TofaÅŸ KapalÄ± Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen AK Parti Bursa KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±larak, partililere hitap etti.Â Â

KonuÅŸmasÄ±na tÃ¼m BursalÄ±larÄ± selamlayarak baÅŸlayan ErdoÄŸan, kuruluÅŸundan bugÃ¼ne kadar AK Parti Bursa teÅŸkilatlarÄ±nda gÃ¶rev yapan tÃ¼m partililere ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.Â

Kongrenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± isteyen ErdoÄŸan, salona girmeden Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±da bÃ¼yÃ¼k bir katÄ±lÄ±m ve heyecan bulunduÄŸunu belirtti. ErdoÄŸan, "Bursa maÅŸallah dimdik ayakta." ifadesini kullandÄ±.

"BUNUN PROPAGANDASINI YAPMADIÄžIMIZ Ä°Ã‡Ä°N..."

ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz nereden Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸsak, nereyi boÅŸaltmÄ±ÅŸsak orasÄ± zulme, baskÄ±ya, bitip tÃ¼kenmek bilmeyen istikrarsÄ±zlÄ±klara, Ã§atÄ±ÅŸmalara gark olmuÅŸtur. Kuzey Afrika'da, Orta DoÄŸu'da, Balkanlar'da nereye baksanÄ±z bu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rebilirsiniz. Tarihinde sÃ¶mÃ¼rgecilik gibi bir insanlÄ±k suÃ§u olmayan ecdadÄ±mÄ±z, asÄ±rlarca yÃ¶nettiÄŸi bu bÃ¶lgeleri sadece imar etmiÅŸ, sadece gÃ¼venin ve huzurun teminatÄ± olmuÅŸtur.

Birileri hep sÃ¶zÃ¼m onaÂ 'soykÄ±rÄ±m' diye bizi suÃ§luyor ya, aslÄ±nda son asrÄ±n en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mÄ±na TÃ¼rk milleti maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Balkanlar'dan Ã§ekilirken verdiÄŸimiz sivil kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 milyonun Ã¼zerindedir, Kafkasya'da en az bu kadar bir kayÄ±p sÃ¶z konusudur. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda, dÃ¶rt bir yandaki cephelerde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yiÄŸitlerimiz iÃ§in yakÄ±lan aÄŸÄ±tlar bugÃ¼n de yÃ¼reÄŸimizi daÄŸlamaya devam ediyor, nesilden nesile aktarÄ±lÄ±yor. Åžu dillerden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeyen, Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiÄŸimiz insanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± 'soykÄ±rÄ±m' diye ifade edilen rakamlardan kat ve kat fazladÄ±r. Biz tevekkÃ¼l sahibi bir millet olarak acÄ±mÄ±zÄ± kalbimize gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bunun propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, tam tersi iddialara muhatap olduÄŸumuzdan ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yoruz. Hem suÃ§lu hem gÃ¼Ã§lÃ¼ dedikleri tÃ¼rden bir saldÄ±rÄ± ile giderek daha Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Allah'Ä±n izniyle hepsine de verecek cevabÄ±mÄ±z vardÄ±r."Â

"MÄ°LLÄ° MÃœCADELEDE KARÅžIMIZA KÄ°M Ã‡IKARSA Ã‡IKSIN EZER GEÃ‡ERÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KCK ve HDP'nin sokak Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile ilgili olarak, "SakÄ±n ha bu Ã§aÄŸrÄ±ya uyup da meydanlara Ã§Ä±kma yanlÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸenler olursa bedelini Ã§ok aÄŸÄ±r Ã¶derler bunu da bÃ¶yle sÃ¶ylÃ¼yorum. Zira bu, bir milli mÃ¼cadeledir. Bu milli mÃ¼cadelede karÅŸÄ±mÄ±za kim Ã§Ä±karsa Ã§Ä±ksÄ±n ezer geÃ§eriz, bu bÃ¶yle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok." ifadelerini kullandÄ±.

"KARA HAREKATI DEVAM EDÄ°YOR, DURMAK YOK"

ErdoÄŸan, "Sadece uzaktan atÄ±p tutarak, 'Bizim arkamÄ±zda Amerika var, bize silahlarÄ± gÃ¶nderiyor' diyerek,Â TÃ¼rkiye'yle, TÃ¼rk milletiyle baÅŸ edemezsiniz, bunu bÃ¶yle bilesiniz." dedi.

"GÃœVENLÄ°K GÃœÃ‡LERÄ°MÄ°Z SÄ°ZÄ°N BOYNUNUZDADIR"

Kongre Ã¶ncesinde vatandaÅŸlara hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Kara harekatÄ± devam ediyor, durmak yok. Zira ÅŸimdi de bugÃ¼n bazÄ± haberler aldÄ±m. KCK ve HDP sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor ve ÅŸu anda DiyarbakÄ±r'da kongre yapÄ±yorlar, kimseyi bulamamÄ±ÅŸlar. Ama bak ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum, ÅŸu anda adÄ±m adÄ±m takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana Ã§Ä±karsanÄ±z biliniz ki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz sizin boynunuzdadÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ã‡OK KISA BÄ°R SÃœREDE BU OPERASYONU TAMAMLAYACAÄžIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na dair, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.