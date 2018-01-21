GÃ¼ncelleme: 15:38, 21 Ocak 2018 Pazar

NATO'dan TÃ¼rkiye'ye destek mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Suriye'ninÂ Afrin bÃ¶lgesine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TÃ¼m Ã¼lkelerin kendini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan NATO yetkilisi, TÃ¼rkiye'nin istikrarsÄ±z bir bÃ¶lgede bulunduÄŸunu ve terÃ¶rizmden Ã§ok ciddi zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "TÃ¼m Ã¼lkelerin kendini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r. Bunun orantÄ±lÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r." dedi.

NATO'nun DEAÅž'a karÅŸÄ± uluslararasÄ± koalisyonun bir Ã¼yesi olduÄŸunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan NATO yetkilisi, TÃ¼rkiye'nin operasyon hakkÄ±nda NATO mÃ¼ttefiklerini bilgilendirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in TÃ¼rk yÃ¶neticilerle yakÄ±n irtibat iÃ§inde olduÄŸunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salÄ± gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â