GÃ¼ncelleme: 16:18, 21 Ocak 2018 Pazar

Fransa, BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racak





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve insani durumun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian,Â Suriye'deki son geliÅŸmeler ve insani durumun deÄŸerlendirilmesi amacÄ±ylaÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Le Drian, Cezayir'de dÃ¼zenlenen BatÄ± Akdeniz Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki son geliÅŸmelerin kaygÄ± verici olduÄŸunu kaydetti. "Fransa, Suriye'deki durumdan ve bu durumun gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼ye gidiÅŸinden bÃ¼yÃ¼k kaygÄ± duymaktadÄ±r" ifadelerini kullanan Le Drian, Ã¼lkedeki insani durumun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi amacÄ±yla BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya davet edeceklerini sÃ¶yledi. Le Drian, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda da "Suriye: Guta, Ä°dlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantÄ± talebinde bulunuyor. Bu sabah TÃ¼rk mevkidaÅŸÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±m." ifadelerini kullandÄ±. "Suriye, her yerde ateÅŸkes. ÅžartsÄ±z insani yardÄ±mlarÄ±n koÅŸulsuz ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±." mesajÄ±nÄ± da paylaÅŸan Le Drian, DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸinin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸunu, buraya acil ve koÅŸulsuz bir ÅŸekilde yardÄ±m gÃ¶revlilerinin giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

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