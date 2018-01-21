ABD'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'da MÃ¼slÃ¼man ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarla geÃ§irdiÄŸi ilk yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olanÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerinÂ sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA) gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Chicagoâ€™ya yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre mesafedeki Gary HavaalanÄ±â€™nda gizlilik iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme operasyonu aksiyon filmlerini aratmadÄ±.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemlerinin, yoÄŸun olmayan Gary HavaalanÄ±â€™nda 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir cuma gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n, AA muhabirine anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re, Chicago'nun yanÄ± sÄ±ra Indiana'nÄ±n kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸ iÅŸlemleri gizlilik iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
Buna gÃ¶re, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸleminin baÅŸlamasÄ±ndan dakikalar Ã¶nce Gary HavaalanÄ±â€™na inen World Atlantic HavayollarÄ±na ait bir uÃ§ak, Ã¶zel jetler iÃ§in ayrÄ±lan apronun arka tarafÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼me Ã§ekildi.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan camlarÄ± boyalÄ± iki beyaz renkli minibÃ¼s gÃ¼venlik konvoyuyla uÃ§aÄŸÄ±n yanÄ±na getirildi. ArdÄ±ndan araÃ§larÄ±n uÃ§aÄŸa biniÅŸleri engelleyecek ÅŸekilde park edilmesiyle sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri baÅŸladÄ±.
ABDâ€™de suÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin elleri ve ayaklarÄ± zincirlenmiÅŸ ÅŸekilde tek tek uÃ§aÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gÃ¼venlik personeli bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±.
GÃ¶revli personelin son kontrolleri yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uÃ§ak havalandÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸ oldu.
ABD'ye gelen gÃ¶Ã§menlerle ilgili ilk gÃ¶rev yÄ±lÄ±nda birÃ§ok adÄ±m atan Trump, Ã¶nceki dÃ¶nemde saÄŸlanan birÃ§ok esnekliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kararlara imza attÄ±.
SeÃ§im vaatleri arasÄ±nda "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyi" de koyan Trump, gÃ¶rev sÃ¼resinin ilk yÄ±lÄ±nda bu "sÃ¶zÃ¼nÃ¼" yerine getirmek iÃ§in ilgili federal kurumlarÄ± en yoÄŸun ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.
Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Trump, geÃ§en hafta Oval Ofis'te gÃ¶Ã§menlerle ilgili bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bazÄ± gÃ¶Ã§men Ã¼lkeleri iÃ§in "iÄŸrenÃ§ Ã¼lkeler" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump yÃ¶netimi, son olarak 2001 yÄ±lÄ±ndaki depremin ardÄ±ndan ABD'ye geÃ§ici izinle yerleÅŸen yaklaÅŸÄ±k 200 bin El Salvadorlunun Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmesi ya da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in bu kiÅŸilere 18 ay sÃ¼re verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Benzer ÅŸekilde Trump, doÄŸal afetlerin ardÄ±ndan son yÄ±llarda ABD'ye yerleÅŸen HonduraslÄ±lar, NikaragualÄ±lar ve Haitililer iÃ§in de sÃ¶z konusu geÃ§ici koruma programÄ±nÄ± uzatmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. KasÄ±m ayÄ±ndaki aÃ§Ä±klamada, Haitililere Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 18 ay sÃ¼re verilmiÅŸti.
ABD'de yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak bulunan yaklaÅŸÄ±k 700 bin gÃ¶Ã§menin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in de sÃ¼reci baÅŸlatan Trump yÃ¶netimi, bu konuda gerekli yasal dÃ¼zenlemeyi yapmasÄ± iÃ§in mart ayÄ±na kadar Kongreye sÃ¼re vermiÅŸti.
ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla gelmiÅŸ gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen "Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ±nda Gelenler Ä°Ã§in ErtelenmiÅŸ Eylem" (DACA) programÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±, Demokratlarla CumhuriyetÃ§iler arasÄ±nda ciddi krize neden olmuÅŸtu.
Ä°spanya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Katalan lider Puigdemont'un Danimarka'ya gitmesi durumunda hakkÄ±nda derhal tutuklama ve iade kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'da MÃ¼slÃ¼man ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarla geÃ§irdiÄŸi ilk yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini, Anadolu AjansÄ± (AA) gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve insani durumun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdu
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Kayseri'den gittikleri KudÃ¼s'te, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 iÅŸ adamÄ±nÄ±n mahkemece suÃ§suz bulunup serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± ve gece yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye gelecekleri belirtildi
TSK'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na geniÅŸ yer veren Arap gazeteleri, harekatÄ±n bÃ¶lgedeki terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek amaÃ§lÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Intercontinental Otel'de dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
PYD/PKK, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine karÅŸÄ± propaganda yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä± kullandÄ±ÄŸÄ± konusunda kendini ele verdi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATD Ä°novasyon Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± TeÅŸvik Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akhatov, "Ä°ki elektrikli arabayÄ± 6 aydÄ±r kullanÄ±yoruz. Bu arabalarÄ±n artÄ± ve eksilerini halka anlatÄ±yoruz." dedi.
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle kÄ±smen kapanmasÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ne girildi. Demokratlar ve CumhuriyetÃ§iler arasÄ±nda hala anlaÅŸma saÄŸlanamasÄ±, kÄ±smen kapanan hÃ¼kÃ¼metin, en az pazartesiye kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediliyor
MÄ±sÄ±râ€™da Milli SeÃ§im Kuruluâ€™nun geÃ§en hafta 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimini aÃ§Ä±klamasÄ± ve farklÄ± adaylarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen, belirsizlik ortamÄ± henÃ¼z ortadan kalkmadÄ±.
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Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± PVV lideri Wilders ve destekÃ§ileri, Ä°slam'a ve Ã¼lkenin hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin, sÃ¼rpriz bir ziyarette bulunduÄŸu BaÄŸdat'ta Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile bir araya geldiÄŸi bildirildi