Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kızlarağası Hüseyin Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’a üyeler yüksek katılım sağladı ve Mahmut Bıyıklı yeniden başkan seçildi.
20 Ocak’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Divanın Teşkili’nden sonra protokol
konuşmaları gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Mahmut Bıyıklı, “Bir
günlük faaliyetimizden bahsedersek, son bir yılda yaptıklarımızı tahayyül edebilirsiniz.” dedi
ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yazarlar Birliği geçmişten bugüne getirebildiğimiz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe
taşımanın idealini taşımıştır. Türkiye’nin en büyük yazar örgütüdür. Darbelere meydan
okuyarak her türlü imkânsızlıklara direnerek bugünlere gelmiş, her zaman sözünü en gür
şekilde söylemiştir. Bugün fark edilen bazı meseleleri TYB kırk yıldan beri söylemektedir.
Siyasette, ekonomide vs iktidar olunabilir ama kültürde yoksanız bütün kazanımlarınız bir
anda kaybolur, hakikatini daima dillendirmiştir.
TYB’nin irfan ordusu yaşamaktan çok yaşatmaya gönül vermiş, sabırla ve azimle fakat
gösterişten kaçınarak ruh cephesinin maden işçiliğine talip olmuştur. Milletimiz, ülkemiz ve
insanlık için fedakârlığı mesleki sorumluluk olarak görüp yılmadan, yorulmadan çalışmaya,
üretmeye devam etmektedir. Bu hizmet anlayışı bir meşale gibi nesilden nesile
taşınmaktadır.
Kuruluşunda yeni doğmuş olduğum bu güzide kurumda bugün emek ve yürek
verenlerden birisi olmak benim için büyük bahtiyarlıktır. Bu vesile ile bu örnek kurumu zor
zamanlarda kurup bütün zorluklara rağmen bugünlere getiren TYB Şeref Başkanı Mehmed
Doğan’a ve aziz yol arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.
TYB bayrağını tertemiz bir şekilde yurdumuzun burçlarında kırk yıldır dalgalanmasında
en büyük pay şüphesiz onundur. Kültürün yok sayıldığı kültür adamlarının kıymetinin
bilinmediği bir çağda inadına karanlığa mum yakma azminde olan TYB bayrağını daha
yükseklere taşıyacağız İnşallah. TYB’nin kuruluşunun kırkıncı yılı dolayısıyla önemli
çalışmalara imza atacağız. Hep birlikte kültür cephesinde mücadelemizi yürütüceğiz. Bütün
yazarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”
Genel Kurul’da Faaliyet raporunun ibra edilmesinin ardından, oylamaya geçildi. Mahmut
Bıyıklı Başkanlığında Yönetim ve Denetim Kurulları ile delege listeleri için yapılan oylamada
Mahmut Bıyıklı yeniden Başkan seçildi. Buna göre seçime giren liste ile Türkiye Yazarlar Birliği
İstanbul Şubesi’nin yeni yönetim kurulu belirlenmiş oldu. Mahmut Bıyıklı, İhsan Kabil, Prof.
Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, Dr. Mustafa Canbey, Bünyamin Yılmaz, Muzaffer
Doğan, Fatma Gülşen Koçak Yönetim Kurulu Asiller arasında seçilirken; Yrd. Doç. Dr. Yusuf
Dinç, Dursun Ali Taşçı, Ahmet Maraşlı, Demirhan Kadıoğlu, Ekrem Aytar, Sedat Yılmaz, Birol
Cürgül, Esra Elönü, İsmail Sezer yedek isimler olarak seçildi. Denetim Kurulu’nda Zekeriyya
Yılmaz, Tayfur Kozan, Elif Sönmezışık yer alırken; Şafak Çelik, Ercan Yılmaz, Mehmet Ballı
Denetim Kurulu yedek üyeleri olarak kabul edildi.
Kapanış konuşmalarında Mahmut Bıyıklı katılım sağlayan üyelere teşekkür etti ve daha
etkili ve daha nitelikli programlarla birlikte olmayı dileyerek sözlerine son verdi. Şair ve yazar
Yavuz Bülent Bakiler, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, şair ve yazar Bestami Yazgan ve
Muzaffer Doğan birer selamlama ve tebrik konuşması yaptı. Katılan pek çok yazar ve şairin
söz aldığı dilek ve temennilerin ardından çeşitli ikramların yapılması ile TYB İstanbul 13. Olağan Genel Kurulu son buldu.
TYB İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda Mahmut Bıyıklı'nın yeniden başkan seçildiği bildirildi
Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla, "40 Yılın Fotoğrafları ve Afişleri" sergisinin açılışı yapıldı
Türkiye'deki her şeyini satarak mazlum ve mağdur Zanzibarlılara, yetimlere ve yetim annelerine yardımcı olabilmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte Zanzibar'a taşınan Hatice Çolak Yentürk ile Zanzibar'daki yetim çalışmaları, yetim annelerine yönelik açtığı dikiş atölyeleri, hizmetinde bulunduğu gönüllülük turizmi ve yakın zaman önce kurdugu As salam Vakfı üzerine İbrahim Ethem Gören Bey hasbihal etti
M. Murtaza Özeren geçen haftanın kültür haberleri arasından bir seçim yaptı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dönemi kayıtları başladı
Önceki gün Karacaahmet'te ebediyet âlemine sırlanan Ehl-i Beyt âşığı Memduh Cumhur Bey hakkında Âmir Ateş, Dursun Gürlek, Ümit Meriç, Mehmed Akif Köseoğlu ve Şamil Kucur hissiyatlarını paylaştı
Burak Derneği TYB İstanbul Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Şehir Kudüs' başlıklı Liseler Arası Kudüs Temalı Şiir Yarışması’nda dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle ödüllerine kavuşacak.
İbrahim Ethem Gören, 6 Ocak Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi, Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın katıldığı programla ilgili izlenimlerini nakletti
TÜRKSOY tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ve Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan Kastamonu, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındırıyor.
Dergilerin 2018 Ocak sayıları bir biri ardına yayınlanmaya devam ediyor. Kültür servisimize ulaşan dergilerle ilgili ikinci haberimiz
Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Osmanlı ve Selçuklu sanatının motiflerini taşlara işleyerek geçmişlerini ayakta tutuyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği "İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor
Ahşap yakma sanatı ustası Erbörü, huş ağacından ahşap plakalar üzerine 30 cüz Kur'an-ı Kerim yazdı
Eski bir balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler köy ekonomisine de katkı sağlıyor
Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.