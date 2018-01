Güncelleme: 16:57, 21 Ocak 2018 Pazar

TYB İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kızlarağası Hüseyin Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’a üyeler yüksek katılım sağladı ve Mahmut Bıyıklı yeniden başkan seçildi.

20 Ocak’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Divanın Teşkili’nden sonra protokol

konuşmaları gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Mahmut Bıyıklı, “Bir

günlük faaliyetimizden bahsedersek, son bir yılda yaptıklarımızı tahayyül edebilirsiniz.” dedi

ve sözlerini şöyle sürdürdü:

2018 TYB YILI OLACAK

“Yazarlar Birliği geçmişten bugüne getirebildiğimiz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe

taşımanın idealini taşımıştır. Türkiye’nin en büyük yazar örgütüdür. Darbelere meydan

okuyarak her türlü imkânsızlıklara direnerek bugünlere gelmiş, her zaman sözünü en gür

şekilde söylemiştir. Bugün fark edilen bazı meseleleri TYB kırk yıldan beri söylemektedir.

Siyasette, ekonomide vs iktidar olunabilir ama kültürde yoksanız bütün kazanımlarınız bir

anda kaybolur, hakikatini daima dillendirmiştir.



TYB’nin irfan ordusu yaşamaktan çok yaşatmaya gönül vermiş, sabırla ve azimle fakat

gösterişten kaçınarak ruh cephesinin maden işçiliğine talip olmuştur. Milletimiz, ülkemiz ve

insanlık için fedakârlığı mesleki sorumluluk olarak görüp yılmadan, yorulmadan çalışmaya,

üretmeye devam etmektedir. Bu hizmet anlayışı bir meşale gibi nesilden nesile

taşınmaktadır.

Kuruluşunda yeni doğmuş olduğum bu güzide kurumda bugün emek ve yürek

verenlerden birisi olmak benim için büyük bahtiyarlıktır. Bu vesile ile bu örnek kurumu zor

zamanlarda kurup bütün zorluklara rağmen bugünlere getiren TYB Şeref Başkanı Mehmed

Doğan’a ve aziz yol arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.

KARANLIĞA MUM YAKMA AZMİ

TYB bayrağını tertemiz bir şekilde yurdumuzun burçlarında kırk yıldır dalgalanmasında

en büyük pay şüphesiz onundur. Kültürün yok sayıldığı kültür adamlarının kıymetinin

bilinmediği bir çağda inadına karanlığa mum yakma azminde olan TYB bayrağını daha

yükseklere taşıyacağız İnşallah. TYB’nin kuruluşunun kırkıncı yılı dolayısıyla önemli

çalışmalara imza atacağız. Hep birlikte kültür cephesinde mücadelemizi yürütüceğiz. Bütün

yazarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”



Genel Kurul’da Faaliyet raporunun ibra edilmesinin ardından, oylamaya geçildi. Mahmut

Bıyıklı Başkanlığında Yönetim ve Denetim Kurulları ile delege listeleri için yapılan oylamada

Mahmut Bıyıklı yeniden Başkan seçildi. Buna göre seçime giren liste ile Türkiye Yazarlar Birliği

İstanbul Şubesi’nin yeni yönetim kurulu belirlenmiş oldu. Mahmut Bıyıklı, İhsan Kabil, Prof.

Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, Dr. Mustafa Canbey, Bünyamin Yılmaz, Muzaffer

Doğan, Fatma Gülşen Koçak Yönetim Kurulu Asiller arasında seçilirken; Yrd. Doç. Dr. Yusuf

Dinç, Dursun Ali Taşçı, Ahmet Maraşlı, Demirhan Kadıoğlu, Ekrem Aytar, Sedat Yılmaz, Birol

Cürgül, Esra Elönü, İsmail Sezer yedek isimler olarak seçildi. Denetim Kurulu’nda Zekeriyya

Yılmaz, Tayfur Kozan, Elif Sönmezışık yer alırken; Şafak Çelik, Ercan Yılmaz, Mehmet Ballı

Denetim Kurulu yedek üyeleri olarak kabul edildi.

Kapanış konuşmalarında Mahmut Bıyıklı katılım sağlayan üyelere teşekkür etti ve daha

etkili ve daha nitelikli programlarla birlikte olmayı dileyerek sözlerine son verdi. Şair ve yazar

Yavuz Bülent Bakiler, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, şair ve yazar Bestami Yazgan ve

Muzaffer Doğan birer selamlama ve tebrik konuşması yaptı. Katılan pek çok yazar ve şairin

söz aldığı dilek ve temennilerin ardından çeşitli ikramların yapılması ile TYB İstanbul 13. Olağan Genel Kurulu son buldu.