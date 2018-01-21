GÃ¼ncelleme: 17:38, 21 Ocak 2018 Pazar

Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan roketler ReyhanlÄ±'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 'Ã¼ aÄŸÄ±r 37 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±nÂ ReyhanlÄ±Â ilÃ§esindeki dÃ¶rt yereÂ roketÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AlÄ±nan ilk bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± RÄ±fat BahadÄ±rlÄ± Caddesi Ã¼zerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iÅŸ yerine Suriye tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi belirtilen iki roket isabet etti.

AynÄ± dakikalarda Tayfur SÃ¶kmen Caddesi'ne de roket isabet ederken, can kaybÄ±nÄ±n meydana gelmediÄŸi olayda yaralananlarÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Binalarda ve araÃ§larda hasar meydana geldi.

BÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸi aldÄ±.

"ROKET SALDIRISINI ÅžÄ°DDETLE KINIYORUM"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ReyhanlÄ±â€™ya atÄ±lan ve bir Suriyeli misafirimizin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 32 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da yaralanmasÄ±na neden olan roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ReyhanlÄ±â€™ya atÄ±lan ve bir Suriyeli misafirimizin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 32 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da yaralanmasÄ±na neden olan roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. TerÃ¶ristlerin masum insanlara yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±sÄ±, PYD/YPGâ€™nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor."

"37 YARALIMIZ VAR"

Hatay Valisi Erdal Ata, olayda yaralananlarÄ± tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri ReyhanlÄ± Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden yaralÄ±lar hakkÄ±nda bilgi alan Ata, ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ReyhanlÄ± ilÃ§esinde meydana gelen olayda 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaralÄ±lardan 4'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirten Ata, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Suriye'den atÄ±lan roketler marifetiyle 37 yaralÄ±mÄ±z var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrasÄ± taburcu edildi, 4 aÄŸÄ±r yaralÄ± var. BunlarÄ±n 3'Ã¼ Hatay Devlet Hastanesinde, biri Mustafa Kemal Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde. Åžu an ReyhanlÄ± Hastanesinde de 2 hastamÄ±z var ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi, gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Onlar da muhtemelen yakÄ±n tarihte taburcu edilecekler."

BÄ°R APARTMAN Ã‡ATISINA ROKET Ä°SABET ETTÄ°

Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Yeni Mahalle'de 4 katlÄ± bir evin Ã§atÄ±sÄ±na da roket isabet etti.Â

Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ã–te yandan, Ã§evredeki ev ve iÅŸ yerlerinin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â