Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan roketler ReyhanlÄ±'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 'Ã¼ aÄŸÄ±r 37 yaralÄ±

Hatay'Ä±nÂ ReyhanlÄ±Â ilÃ§esindeki dÃ¶rt yereÂ roketÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼.
AlÄ±nan ilk bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± RÄ±fat BahadÄ±rlÄ± Caddesi Ã¼zerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iÅŸ yerine Suriye tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi belirtilen iki roket isabet etti.
AynÄ± dakikalarda Tayfur SÃ¶kmen Caddesi'ne de roket isabet ederken, can kaybÄ±nÄ±n meydana gelmediÄŸi olayda yaralananlarÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Binalarda ve araÃ§larda hasar meydana geldi.
BÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸi aldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ReyhanlÄ±â€™ya atÄ±lan ve bir Suriyeli misafirimizin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 32 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da yaralanmasÄ±na neden olan roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan paylaÅŸÄ±mda bulundu.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ReyhanlÄ±â€™ya atÄ±lan ve bir Suriyeli misafirimizin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 32 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da yaralanmasÄ±na neden olan roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. TerÃ¶ristlerin masum insanlara yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±sÄ±, PYD/YPGâ€™nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor."
Hatay Valisi Erdal Ata, olayda yaralananlarÄ± tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri ReyhanlÄ± Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.
Hastane yetkililerinden yaralÄ±lar hakkÄ±nda bilgi alan Ata, ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ReyhanlÄ± ilÃ§esinde meydana gelen olayda 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YaralÄ±lardan 4'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirten Ata, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Suriye'den atÄ±lan roketler marifetiyle 37 yaralÄ±mÄ±z var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrasÄ± taburcu edildi, 4 aÄŸÄ±r yaralÄ± var. BunlarÄ±n 3'Ã¼ Hatay Devlet Hastanesinde, biri Mustafa Kemal Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde. Åžu an ReyhanlÄ± Hastanesinde de 2 hastamÄ±z var ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi, gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Onlar da muhtemelen yakÄ±n tarihte taburcu edilecekler."
Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Yeni Mahalle'de 4 katlÄ± bir evin Ã§atÄ±sÄ±na da roket isabet etti.Â
Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ã–te yandan, Ã§evredeki ev ve iÅŸ yerlerinin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
PYD/PKK tarafÄ±ndan ReyhanlÄ± ilÃ§esine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi iki mevzi TSK'nÄ±n hava harekatÄ±yla imha edildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± Ã¼zerinden PKK/PYD propagandasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama ve gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n konuÅŸulduÄŸu bildirildi
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan ve TSK'nÄ±n Afrin'deki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedeflerine yÃ¶nelik harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekildiÄŸi iddia edilen 3 fotoÄŸrafÄ±n, eski tarihli ve farklÄ± olaylara ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki dÃ¶rt farklÄ± yere roket isabet etti. SaldÄ±rÄ±larda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 37 kiÅŸi yaralandÄ±
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±