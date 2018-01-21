GÃ¼ncelleme: 17:57, 21 Ocak 2018 Pazar

"SÄ±radan" deri hÃ¼cresinden "doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼cre Ã¼retildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de bilim insanlarÄ±, fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± deneylerde genom kurgulama yoluyla deri hÃ¼crelerindenÂ kÃ¶k hÃ¼cre Ã¼retti.

ABD'nin San Francisco kentindeki Ã¶zel Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar,Â "CRISPR" adlÄ± verilen genom kurgulama teknolojisiyle genom zincirindeki tek bir geni aktif hale getirerek sÄ±radan deri hÃ¼crelerini "uyarÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§oklu doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼crelere (iPSC) dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±.

AraÅŸtÄ±rmaya baÅŸlarken "Genom zincirindeki belirli bir geni aktive ederek hÃ¼crenin yeniden programlanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼" sorusundan hareket ettiklerini ifade edenÂ Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Dr. Sheng Ding, bu sayede kÃ¶k hÃ¼cre Ã¼retmenin yeni bir yÃ¶ntemini keÅŸfettiklerini belirtti.Â

Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼nden Dr. Shinya Yamanaka 2006 yÄ±lÄ±nda bilim tarihinde ilk kez sÄ±radan deri hÃ¼crelerinden iPSC Ã¼retmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Yamanaka bunuÂ sÄ±radan hÃ¼crelereÂ 4 tip protein ilave ederek yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â "Transkripsiyon faktÃ¶rleri" adÄ± verilen bu proteinler, hÃ¼crede hangi genlerin ifade bulacaÄŸÄ±nÄ± belirliyordu. BÃ¶ylece bu proteinler deri hÃ¼creleriyle ilgili genlerin ifadesini bastÄ±rÄ±p kÃ¶k hÃ¼crelerle iliÅŸkili genlerin ifade bulmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yordu.Â Â

Yamanaka'nÄ±n Ã¶ncÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ding ve diÄŸer araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, transkripsiyon faktÃ¶rleri dÄ±ÅŸÄ±nda birtakÄ±m kimyasallar ekleyerek sÄ±radan hÃ¼creleri kÃ¶k hÃ¼crelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmenin farklÄ± bir yolunu geliÅŸtirmiÅŸti. Yeni yÃ¶ntem araÅŸtÄ±rmacÄ±lara herhangi bir ilave olmadan, doÄŸrudan hÃ¼crenin gen kurgusunu deÄŸiÅŸtirerek iPSC Ã¼retme olanaÄŸÄ± sunuyor.

iPSC tipi hÃ¼creler vÃ¼cuttaki her tÃ¼rden hÃ¼creye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebiliyor. Bu yÃ¼zden kalp krizi, parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¶rlÃ¼k gibiÂ onarÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan doku hasarlarÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca laboratuvar ortamÄ±nda Ã¼retilen kÃ¶k hÃ¼creler hastalÄ±k araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda ve yeni ilaÃ§ testlerinde model iÅŸlevi gÃ¶rÃ¼yor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± "Cell Stem Cell" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.