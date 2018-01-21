18:40, 21 Ocak 2018 Pazar

Ä°spanya Puigdemont'un tutuklanmasÄ±nÄ± isteyecek





Ä°spanya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Katalan lider Puigdemont'un Danimarka'ya gitmesi durumunda hakkÄ±nda derhal tutuklama ve iade kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EskiÂ KatalonyaÂ Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ±Â Carles Puigdemont'un kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika'dan Danimarka'ya gitmesi halinde hakkÄ±nda yeniden Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama ve iade kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Ä°spanya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Puigdemont'un Kopenhag Ãœniversitesinin dÃ¼zenlediÄŸi bir etkinlik iÃ§in yarÄ±n Danimarka'ya gideceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin resmi olarak doÄŸrulanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi. Haberlerin doÄŸrulanmasÄ± durumunda, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "derhal" harekete geÃ§ip Danimarka'nÄ±n Puigdemont'u gÃ¶zaltÄ±na almasÄ± iÃ§in Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesinden, Avrupa Ã§apÄ±nda "tutuklama ve iade" kararÄ±nÄ± yeniden iÅŸleme koymasÄ±nÄ± isteyeceÄŸi belirtildi. YÃ¼ksek Mahkeme, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± BelÃ§ika'ya kaÃ§an Puigdemont ve dÃ¶rt eski bakan hakkÄ±ndaki "tutuklama ve iade" kararÄ±nÄ± geri Ã§ekmiÅŸti. SÃœREÃ‡ Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim 2017'de yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gitmiÅŸ, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna baÄŸlÄ± olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Merkezi hÃ¼kÃ¼met, aynÄ± gÃ¼n senatonun onayÄ±yla anayasanÄ±n 155. maddesini uygulayarak, yerel yÃ¶netim ve parlamentoyu feshetmiÅŸ, 21 AralÄ±k 2017'de erken yerel seÃ§ime gidilmesine karar vermiÅŸti. "Devlete karÅŸÄ± isyan ve baÅŸkaldÄ±rma", "ayaklanma" ve "kamu malÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§lamasÄ±yla bazÄ± Katalonya hÃ¼kÃ¼meti Ã¼yeleri tutuklanmÄ±ÅŸ, eski Ã–zerk YÃ¶netim BaÅŸkanÄ± Puigdemont, dÃ¶rt eski bakan ile BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken seÃ§imlerde ise ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partiler, yÃ¼zde 50'nin altÄ±nda oy almalarÄ±na raÄŸmen seÃ§im sistemi sayesinde bÃ¶lge meclisinde Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular katalonya ispanya puigdemont

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.