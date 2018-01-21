GÃ¼ncelleme: 19:35, 21 Ocak 2018 Pazar

'Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivillere PYD/YPG izin vermiyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "ÃœzÃ¼lerek belirtmek isterim kiÂ Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu, insancÄ±l hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ihlal." dedi.

KÄ±nÄ±k, Azez'deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgedeki insani yardÄ±mÄ±n kesintisiz ve ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi noktasÄ±nda ilgili kurumlarla koordineli ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â

Afrin'daki Ã§atÄ±ÅŸma hattÄ±nda bulunan sivillerin aÃ§Ä±labilecek yollardan tahliye edilebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KÄ±nÄ±k, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã–zellikle Azez'in doÄŸusunda yeni kamp alanlarÄ± oluÅŸturulmasÄ±, Afrin'den gelecek olan insanlarÄ±n insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sahada yoÄŸun ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ÃœzÃ¼lerek belirtmek isterim ki Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu, insancÄ±l hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ihlal. Bu anlamda Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki tÃ¼m taraflarÄ±n uluslararasÄ± insancÄ±l hukuka riayet etmesi, sivillerin korunmasÄ± konusunda aynÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim gÃ¼Ã§lerinin Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil halka yÃ¶nelik yol kapama eylemini durdurmasÄ± gerekiyor."Â

Azez ve FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde Afrinli sivillerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiklerine iÅŸaret eden KÄ±nÄ±k, gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

KÄ±nÄ±k, Ã¶zellikle kuzey Suriye'de birden Ã§ok kez gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 6,5 milyon insan bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n da zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± olarak gerek TÃ¼rkiye iÃ§indeki, gerekse Suriye iÃ§indeki Suriyelilerin korunmasÄ±, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in imkanlarÄ±nÄ± seferber edeceklerini bildirdi.Â

AFRÄ°N'DE 450 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° VAR

KÄ±nÄ±k, Afrin bÃ¶lgesinde 450 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸine dikkati Ã§ekti. Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenler siviller olduÄŸunu ifade eden KÄ±nÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžu an iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin Ã§Ä±kmak istediÄŸi bilgisi var elimizde. DolayÄ±sÄ±yla bu insanlara yÃ¶nelik barÄ±nma merkezi oluÅŸturuyoruz. Az Ã¶nce de yeni kamp alanlarÄ±nÄ±n kurulacaÄŸÄ± alanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. BunlarÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu anlamda iÃ§me suyu kuyularÄ±, gÃ¼nlÃ¼k gÄ±da tesisi, Ã¼styapÄ±, tuvalet gibi alanlar inÅŸa edilecek. Åžu an hazÄ±rlÄ±k 50 bin ama ne kadar insan gelirse gelsin, imkanlarÄ±mÄ±zÄ± ona gÃ¶re artÄ±rabiliriz."Â

KÄ±nÄ±k, ÅŸu an Afrin'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸa izin verilmediÄŸine iÅŸaret ederek "Halep tarafÄ±na da Azez tarafÄ±na da Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmuyor. Åžu an iÃ§in iÃ§eriden gelen bilgi 50 bin Ã§Ä±kmak isteyen olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ama gÃ¼venli bir geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olursa bu sayÄ± daha da artacaktÄ±r. Bu insanlara da Ä°dlib ve Azez bÃ¶lgesinde yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±rÄ±z." dedi.Â