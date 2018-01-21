'Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivillere PYD/YPG izin vermiyor'

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "ÃœzÃ¼lerek belirtmek isterim kiÂ Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu, insancÄ±l hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ihlal." dedi.
KÄ±nÄ±k, Azez'deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgedeki insani yardÄ±mÄ±n kesintisiz ve ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi noktasÄ±nda ilgili kurumlarla koordineli ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â
Afrin'daki Ã§atÄ±ÅŸma hattÄ±nda bulunan sivillerin aÃ§Ä±labilecek yollardan tahliye edilebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KÄ±nÄ±k, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ã–zellikle Azez'in doÄŸusunda yeni kamp alanlarÄ± oluÅŸturulmasÄ±, Afrin'den gelecek olan insanlarÄ±n insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sahada yoÄŸun ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ÃœzÃ¼lerek belirtmek isterim ki Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu, insancÄ±l hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ihlal. Bu anlamda Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki tÃ¼m taraflarÄ±n uluslararasÄ± insancÄ±l hukuka riayet etmesi, sivillerin korunmasÄ± konusunda aynÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim gÃ¼Ã§lerinin Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil halka yÃ¶nelik yol kapama eylemini durdurmasÄ± gerekiyor."Â
Azez ve FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde Afrinli sivillerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiklerine iÅŸaret eden KÄ±nÄ±k, gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â
KÄ±nÄ±k, Ã¶zellikle kuzey Suriye'de birden Ã§ok kez gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 6,5 milyon insan bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n da zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± olarak gerek TÃ¼rkiye iÃ§indeki, gerekse Suriye iÃ§indeki Suriyelilerin korunmasÄ±, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in imkanlarÄ±nÄ± seferber edeceklerini bildirdi.Â
KÄ±nÄ±k, Afrin bÃ¶lgesinde 450 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸine dikkati Ã§ekti. Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenler siviller olduÄŸunu ifade eden KÄ±nÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Åžu an iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin Ã§Ä±kmak istediÄŸi bilgisi var elimizde. DolayÄ±sÄ±yla bu insanlara yÃ¶nelik barÄ±nma merkezi oluÅŸturuyoruz. Az Ã¶nce de yeni kamp alanlarÄ±nÄ±n kurulacaÄŸÄ± alanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. BunlarÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu anlamda iÃ§me suyu kuyularÄ±, gÃ¼nlÃ¼k gÄ±da tesisi, Ã¼styapÄ±, tuvalet gibi alanlar inÅŸa edilecek. Åžu an hazÄ±rlÄ±k 50 bin ama ne kadar insan gelirse gelsin, imkanlarÄ±mÄ±zÄ± ona gÃ¶re artÄ±rabiliriz."Â
KÄ±nÄ±k, ÅŸu an Afrin'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸa izin verilmediÄŸine iÅŸaret ederek "Halep tarafÄ±na da Azez tarafÄ±na da Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmuyor. Åžu an iÃ§in iÃ§eriden gelen bilgi 50 bin Ã§Ä±kmak isteyen olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ama gÃ¼venli bir geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olursa bu sayÄ± daha da artacaktÄ±r. Bu insanlara da Ä°dlib ve Azez bÃ¶lgesinde yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±rÄ±z." dedi.Â
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyen sivil insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na PYD/YPG gÃ¼Ã§leri ve gÃ¼ney hattÄ±nda da rejim izin vermiyor." dedi.
Suriye tarafÄ±ndan atÄ±laan Ã¼Ã§ roketin, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Bitlis ValiliÄŸinden, Hizan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 12 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bu operasyonu tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken Adana'daki Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bazÄ± TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼stten kalkÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bazÄ±larÄ± da pistte hazÄ±r bekletiliyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.
TSK'nÄ±n, hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurlarÄ± da Ã–SO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ederken, TÃ¼rk ordusunun Anadolu'nun gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Milli MÃ¼cadele dÃ¶neminde de Afrin'e harekat dÃ¼zenlediÄŸi tarihi belgelerde yer aldÄ±.
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak
TSK'nÄ±n, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO birlikleri de sÄ±nÄ±rdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye baÅŸladÄ±
Afrin'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde tÃ¼m camilerde sabah namazÄ±nda eller semaya aÃ§Ä±larak dua edildi.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.