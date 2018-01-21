GÃ¼ncelleme: 21:32, 21 Ocak 2018 Pazar

ABD'den Afrin'deki operasyon iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama!





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, "Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki durum hakkÄ±nda, Ã¶zellikle de ÅŸu anda tÄ±rmanan kavgayla yÃ¼z yÃ¼ze kalan sivillerin durumu hakkÄ±nda Ã§ok endiÅŸeliyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Heather Nauert, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Nauer, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un dÃ¼n telefonla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. "SÄ°VÄ°LLERÄ°N DURUMU HAKKINDA Ã‡OK ENDÄ°ÅžELÄ°YÄ°Z" "Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki durum hakkÄ±nda, Ã¶zellikle de ÅŸu anda tÄ±rmanan kavgayla yÃ¼z yÃ¼ze kalan sivillerin durumu hakkÄ±nda Ã§ok endiÅŸeliyiz." ifadesini kullanan Nauert, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "NATO mÃ¼ttefikimiz ve DEAÅž'a karÅŸÄ± kritik partnerimiz olan TÃ¼rkiye'nin haklÄ± gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± desteklemeye devam ediyoruz fakat sÄ±nÄ±rlama yapmasÄ±, askeri operasyonunu kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne karÅŸÄ± dikkatli olmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n taraflara, merkez hedef olan DEAÅž'a yÃ¶nelmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. BÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeler Suriye halkÄ±na barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir istikrar saÄŸmak iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r."

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