ErdoÄŸan ve BahÃ§eli, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BahÃ§eli: Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "ABD'nin operasyonel ortaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nmalÄ±dÄ±r. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabÄ± gÃ¶rÃ¼lmeli, defteri dÃ¼rÃ¼lmeli, ÅŸehitlerimizin aziz ruhlarÄ± ÅŸad edilmelidir.. Bunun baÅŸka yolu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ya Afrin yÄ±kÄ±lsÄ±n ya da terÃ¶ristler yakÄ±lsÄ±n. Ya istiklal ya Ã¶lÃ¼m, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar ÅŸehadet." dedi.