GÃ¼ncelleme: 01:15, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°srail, Filistinlilerin cenazelerini alÄ±koyacak



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail Parlamentosu Knesset'e baÄŸlÄ± Yasamadan Sorumlu BakanlÄ±k Komitesi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerinin tesliminin geciktirilmesine iliÅŸkin tasarÄ±yÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Parlamentosu Knesset'e baÄŸlÄ±Â Yasamadan Sorumlu BakanlÄ±k Komitesi'nin, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerinin tesliminin geciktirilmesine iliÅŸkin tasarÄ±yÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail'in Yediot Aharonot gazetesinin internet sayfasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Yasamadan Sorumlu BakanlÄ±k Komitesi, ordunun bÃ¶lge komutanlarÄ±na sorunsuz bir ÅŸekilde defnedilmesi garanti altÄ±na alÄ±nana kadar "Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerinin teslimini geciktirme yetkisi veren" tasarÄ±yÄ± oyladÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gilad Erdan ve Adalet BakanÄ± Ayelet Åžaked tarafÄ±ndan sunulan tasarÄ±nÄ±n oylama sonucu kabul edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°srail yasalarÄ±na gÃ¶re parlamentoda bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in belli aÅŸamalarÄ± bulunuyor. Parlamentoya sunulacak tasarÄ±, Ã¶ncelikle Yasamadan Sorumlu BakanlÄ±k Komitesi tarafÄ±ndan kabul ediliyor ve Komite tarafÄ±ndan onaylanan tasarÄ± daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor. ArdÄ±ndan tasarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in Knesset'te "Ã¼Ã§ okuma" yapÄ±lmasÄ± ve bu Ã¼Ã§ okuma da onaylanmasÄ± gerekiyor.

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