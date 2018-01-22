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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:26, 22 Ocak 2018 Pazartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:45, 22 Ocak 2018 Pazartesi

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BelÃ§ika'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek iÃ§in 3 bin kiÅŸilik insan zinciri
BelÃ§ika'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek iÃ§in 3 bin kiÅŸilik insan zinciri

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek iÃ§in insan zinciri oluÅŸturdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkentÂ BrÃ¼ksel'deki Kuzey Tren Ä°stasyonu'nda,Â sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±laraÂ destekÂ amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸilik eylem dÃ¼zenlendi.

BelÃ§ika polisinin bu akÅŸam sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenleyeceÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine, BrÃ¼ksel'deki Kuzey Tren Ä°stasyonu ile Maximilan ParkÄ± arasÄ±nda insan zinciri oluÅŸturuldu.

Bir kilometreden uzunluÄŸu bulunan insan zincirine katÄ±lanlar, MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken aleyhine sloganlar attÄ±.

Ã‡eÅŸitli sendikalar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara adalet", "Hepimiz aynÄ±yÄ±z" yazÄ±lÄ± pankart ve dÃ¶vizler taÅŸÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan, gÃ¶steri dolayÄ±sÄ±yla Ã§evre yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ± ve gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

PROTESTOLARA GÄ°DEN SÃœREÃ‡

Francken'in geÃ§en yÄ±l Sudan'Ä±n BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla, Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± kalan SudanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n buradan gelecek bir heyet tarafÄ±ndan tespit edilerek geri gÃ¶nderilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.

BelÃ§ika'daki insan haklarÄ± gruplarÄ±, Sudan'dan gelen heyetin Ã¶zellikle siyasi baÄŸlantÄ±larÄ± olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tespit edeceÄŸini, bu kiÅŸilerin Sudan'a iadesi sonrasÄ±nda tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Francken'in anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde, Sudan'a iade edilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu iddialar Ã¼zerine BelÃ§ika'daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarÄ±ndan Flaman Hristiyan DemokratlarÄ±n (CD&V) bazÄ± Ã¼yeleri Francken'in istifasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular BelÃ§ika'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek BelÃ§ika sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek
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