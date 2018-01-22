GÃ¼ncelleme: 02:50, 22 Ocak 2018 Pazartesi

BMGK Suriye iÃ§in toplanacak



Foto: ArÅŸiv

BMGK, Fransa'nÄ±n talebi Ã¼zerine Suriye'deki son geliÅŸmeler ile insani durum ve eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Fransa'nÄ±n talebi Ã¼zerine Suriye'deki son geliÅŸmeler ile insani durum ve eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak. ToplantÄ±da BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, Konsey Ã¼yelerini Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarete iliÅŸkin bilgilendirecek.Â Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu deÄŸerlendirmek iÃ§inÂ BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â Le Drian, Cezayir'dekiÂ BatÄ± Akdeniz Ãœlkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki son geliÅŸmelerin kaygÄ± verici olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±mlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, Ä°dlib, Afrin. Fransa,Â BMGK'da acil toplantÄ± talebinde bulunuyor. Bu sabah TÃ¼rk mevkidaÅŸÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±m.'' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Suriye'nin her yerinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n koÅŸulsuz ve engelsiz ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Le Drian,Â ''BMGK, yarÄ±n Suriye'deki durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. Fransa, Ã¶zellikle insani eriÅŸim saÄŸlanmasÄ±nÄ±n aciliyetine dikkati Ã§ekecek.'' deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

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