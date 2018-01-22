BMGK Suriye iÃ§in toplanacak

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Fransa'nÄ±n talebi Ã¼zerine Suriye'deki son geliÅŸmeler ile insani durum ve eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak.
ToplantÄ±da BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, Konsey Ã¼yelerini Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarete iliÅŸkin bilgilendirecek.Â
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu deÄŸerlendirmek iÃ§inÂ BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Le Drian, Cezayir'dekiÂ BatÄ± Akdeniz Ãœlkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki son geliÅŸmelerin kaygÄ± verici olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±mlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, Ä°dlib, Afrin. Fransa,Â BMGK'da acil toplantÄ± talebinde bulunuyor. Bu sabah TÃ¼rk mevkidaÅŸÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±m.'' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Suriye'nin her yerinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n koÅŸulsuz ve engelsiz ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Le Drian,Â ''BMGK, yarÄ±n Suriye'deki durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. Fransa, Ã¶zellikle insani eriÅŸim saÄŸlanmasÄ±nÄ±n aciliyetine dikkati Ã§ekecek.'' deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
BMGK, Fransa'nÄ±n talebi Ã¼zerine Suriye'deki son geliÅŸmeler ile insani durum ve eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara destek iÃ§in insan zinciri oluÅŸturdu.
Ä°srail Parlamentosu Knesset'e baÄŸlÄ± Yasamadan Sorumlu BakanlÄ±k Komitesi, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerinin tesliminin geciktirilmesine iliÅŸkin tasarÄ±yÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, "Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki durum hakkÄ±nda, Ã¶zellikle de ÅŸu anda tÄ±rmanan kavgayla yÃ¼z yÃ¼ze kalan sivillerin durumu hakkÄ±nda Ã§ok endiÅŸeliyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.
Ä°spanya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Katalan lider Puigdemont'un Danimarka'ya gitmesi durumunda hakkÄ±nda derhal tutuklama ve iade kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray'da MÃ¼slÃ¼man ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarla geÃ§irdiÄŸi ilk yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini, Anadolu AjansÄ± (AA) gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve insani durumun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in BMGK'yÄ± acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdu
NATO, TSK'nÄ±n, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Afrin bÃ¶lgesine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TÃ¼m Ã¼lkelerin kendini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu
Kayseri'den gittikleri KudÃ¼s'te, Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 iÅŸ adamÄ±nÄ±n mahkemece suÃ§suz bulunup serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± ve gece yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye gelecekleri belirtildi
TSK'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na geniÅŸ yer veren Arap gazeteleri, harekatÄ±n bÃ¶lgedeki terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek amaÃ§lÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Intercontinental Otel'de dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
PYD/PKK, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine karÅŸÄ± propaganda yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä± kullandÄ±ÄŸÄ± konusunda kendini ele verdi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATD Ä°novasyon Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± TeÅŸvik Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akhatov, "Ä°ki elektrikli arabayÄ± 6 aydÄ±r kullanÄ±yoruz. Bu arabalarÄ±n artÄ± ve eksilerini halka anlatÄ±yoruz." dedi.
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼tÃ§e krizi nedeniyle kÄ±smen kapanmasÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ne girildi. Demokratlar ve CumhuriyetÃ§iler arasÄ±nda hala anlaÅŸma saÄŸlanamasÄ±, kÄ±smen kapanan hÃ¼kÃ¼metin, en az pazartesiye kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediliyor
MÄ±sÄ±râ€™da Milli SeÃ§im Kuruluâ€™nun geÃ§en hafta 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimini aÃ§Ä±klamasÄ± ve farklÄ± adaylarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen, belirsizlik ortamÄ± henÃ¼z ortadan kalkmadÄ±.