TÃ¼rk-Ã‡in ortaklÄ±ÄŸÄ±yla lokomotif Ã¼retilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afyonkarahisar'Ä±n Dinar ilÃ§esinde kurulu Acarlar Vagon AÅž ile Ã‡in'in en bÃ¼yÃ¼k lokomotif firmasÄ± CRRC Ziyang arasÄ±nda, hybrid ve dizel lokomotif Ã¼retmek Ã¼zere sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
CRRC Ziyang firmasÄ± yetkilileri, yÃ¼k vagonlarÄ±na Avrupa standartlarÄ±nda bakÄ±m, onarÄ±m ve revizyon yapan Acarlar Vagon AÅž'de incelemelerde bulundu.
Acarlar Vagon AÅž YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Saffet Acar, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in firmasÄ± ile Dinar'da ortak yatÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ve sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Dinar'Ä±n lojistik aÃ§Ä±dan Ã§ok Ã¶nemli bir konuma sahip olduÄŸunu belirten Acar, "Ã‡in CRRC Ziyang firmasÄ± yetkilileri, vagon tamir ve bakÄ±m iÅŸletmemizi incelediler ve tesisimizi Ã§ok beÄŸendiler. Dinar, hem karayolu hem de demiryolu aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir noktada bulunuyor. AyrÄ±ca hava ve deniz yollarÄ±na da Ã§ok yakÄ±n. Son teknoloji hybrid ve dizel lokomotifler Ã¼retip, Ã¼lkemize katma deÄŸer saÄŸlamak istiyoruz." dedi.
Acar, Ã¼retilecek lokomotiflerin hem yurt iÃ§inde satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hem de ihracatÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
CRRC Ziyang Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tiger Lee de firmalarÄ±nÄ±n Ã‡in'de 200 bin Ã§alÄ±ÅŸanla lokomotif ve hÄ±zlÄ± tren Ã¼retimi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'de de lokomotif Ã¼retme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Lee, "Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda Vietnam, TÃ¼rkmenistan ve Kazakistan'da lokomotif Ã¼retiyoruz. Orada Ã¼rettiÄŸimiz Ã¼rÃ¼nleri 25 Ã¼lkeye ihraÃ§ ediyoruz. Åžimdi de TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z. Dinar'da Acarlar Vagon AÅž ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. Burada kuracaÄŸÄ±mÄ±z yeni tesisle hybrid ve dizel lokomotif Ã¼retip, TÃ¼rkiye ve Avrupa pazarÄ±na sunacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Afyonkarahisar'Ä±n Dinar ilÃ§esinde TÃ¼rkiye-Ã‡in ortaklÄ±ÄŸÄ±yla hybrid ve dizel lokomotif Ã¼retmek Ã¼zere tesis kurulacak
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â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
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GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.