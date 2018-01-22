Güncelleme: 12:46, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Rusya'dan ABD'ye 'provokatör' suçlaması





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor." dedi. Bugün Moskova’da Yemenli mevkidaşıyla gazetecilerin karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ya durumu anlamamaktan, ya da durumu provoke etmek amacından kaynaklandığını söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurgulayan Lavrov, konunun hassasiyetini göz ardı eden ABD'nin Kürtlerin ayrılıkçı eğilimlerini desteklediğini belirtti.

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