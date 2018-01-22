GÃ¼ncelleme: 13:13, 22 Ocak 2018 Pazartesi

HDP'li vekil Alican Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda soruÅŸturma





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼Â hakkÄ±nda,Â Afrin'e yÃ¶nelikÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkinÂ sosyal medya hesabÄ±Â Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyleÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã–nlÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan "...TÃ¼rk devleti Afrin'e saldÄ±rÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ KÃ¼rtlere ve KÃ¼rt kazanÃ§larÄ±na aykÄ±rÄ±..." ifadeleri yer alan Ä°ngilizce metin ve yaralÄ± bir Ã§ocuk fotoÄŸrafÄ± iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, "TuÌˆrk milletini, TuÌˆrkiye Cumhuriyeti devletini, TuÌˆrkiye BuÌˆyuÌˆk Millet Meclisini, TuÌˆrkiye Cumhuriyeti huÌˆkuÌˆmetini ve devletin yargÄ± organlarÄ±nÄ± alenen asÌ§agÌ†Ä±lama" suÃ§unu dÃ¼zenleyen ve 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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