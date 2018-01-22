GÃ¼ncelleme: 13:29, 22 Ocak 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiyeâ€™nin Salzburg BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ±





TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±nÂ SalzburgÂ kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Salzburg BaÅŸkonsolosluÄŸuÂ yetkililerinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, dÃ¼n gece baÅŸkonsolosluÄŸun bahÃ§e kapÄ±sÄ± ile bina giriÅŸindeki camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. OlayÄ±n polis tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade eden yetkililer, baÅŸkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. "SALDIRGAN KONSOLOSLUK BÄ°NASINA GÄ°REMEDÄ°" Bu arada Salzburg polisi, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã§ok sayÄ±da saldÄ±rganÄ±n KonsolosluÄŸun bahÃ§e kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra giriÅŸte bulunan camlarÄ± tahrip ettiÄŸini belirtti. SaldÄ±rganlarÄ±n konsolosluk binasÄ±na giremediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Olay yerinde eÄŸitimli kÃ¶peklerle patlayÄ±cÄ± madde aramasÄ± yapan ve herhangi bir tehdit unsuru bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis, 3 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma geniÅŸletilerek Salzburg Eyaleti AnayasayÄ± Koruma ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

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