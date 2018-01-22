Güncelleme: 13:45, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Irak meclisinden seçim kararı



Foto: Arşiv

Irak Meclis, genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak meclisi, genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasını onayladı. Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis ayrıca, seçim propaganda döneminde milislerin elindeki silahların devletin elinde toplanması kararı aldı, bu konuda sorumluluğun hükümette olduğu belirtildi. Irak Federal Mahkemesi de dün seçimlerin zamanında yapılması gerektiği yönünde karar almıştı. Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de düzenlenmesini kararlaştırmıştı.

İlgili Konular Irak Meclisi ırak

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.