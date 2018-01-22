13:48, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Kremlin'den "Zeytin Dalı Harekatı" açıklaması





Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye’nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor.” dedi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi. Türkiye’nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Peskov, “Bu konuyla ilgili Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor.” diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.