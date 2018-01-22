Kremlin'den

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye’nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor.” dedi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Peskov, “Bu konuyla ilgili Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor.” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz." dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 2019 yılı bitmeden Kudüs’e taşıyacağını söyledi.
AKPM'nin Genel Kurul toplantısında, Türkiye'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış süreciyle ilgili acil gündem oturumu teklifi kabul edilirken, Hollandalı üyenin Afrin'le ilgili önerisi reddedildi.
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Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor” dedi
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