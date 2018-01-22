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14:18, 22 Ocak 2018 Pazartesi

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Afrika Birliğinden üye ülkelere vizesiz seyahat çağrısı
Afrika Birliğinden üye ülkelere vizesiz seyahat çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed, "Yabancılar Afrika ülkelerinde özgürce dolaşabiliyorken Afrikalılar bir başka ülkeye seyahat etmekte zorluk yaşamamalı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalıların üye ülkelerde vizesiz seyahatin önünün açılması çağrısında bulundu.

30. Afrika Birliği Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde başladı. Daimi Temsilciler Komitesinin toplantısında konuşan Muhammed, Afrika devletlerinin diğer Afrika ülkeleri vatandaşlarının vizesiz giriş yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi. Muhammed, "Yabancılar Afrika ülkelerinde özgürce dolaşabiliyorken Afrikalılar bir başka ülkeye seyahat etmekte zorluk yaşamamalı." dedi.

Gana'nın tüm Afrikalılara kolaylıkla ülkeye girme hakkı tanıdığını hatırlatan Komisyon Başkanı, "Diğer Afrika ülkeleri de bunu takip etmeli." ifadesini kullandı.

Birlik, üye 55 ülke arasında serbest dolaşımı sağlayacak Afrika Birliği pasaportu projesiyle ilgili çalışmaları 2020 yılına kadar tamamlamayı ve bu pasaportu isteyen her Afrikalıya vermeyi planlıyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika ülkeleriyle ilgili sarf ettiği sözlere nasıl karşılık verileceği konusu da toplantıda gündeme geldi. Daimi Temsilciler Komitesi Başkanı Sidibe Fatoumata Kaba, Senegalli bir temsilcinin yönelttiği soru üzerine, "Trump'ın nefret söylemine liderler zirvesinde bildiriyle karşılık verilecek." dedi.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunun Cibuti'nin Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed İdris Farah, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki barış ve istikrara önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Gelecek ay Afrikalı bakanların Türkiye'de bir araya geleceğini ve görüşmelerde Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ortaklığının daha da ileriye götürülmesinin ele alınacağını belirten Farah, "Türkiye sadece Somali'yi desteklemiyor, Afrika'da birçok ülkeyi destekliyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Somali'deki Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) ülkeyi terk etmesinin ve güvenliği Somali ordusunda bırakmasının zaman alacağını kaydeden Farah, bunun için ilk önce ülkeye uygulanan silah ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bu dönem yolsuzlukla mücadele temasıyla toplanan zirvede diğer önemli konu başlıklarını güvenlik ve birliğin mali yapısı oluşturuyor. Yabancı ülke ve kuruluşların bağışlarıyla ayakta duran birlik, üye ülkelerin aidatlarıyla bağımsız bir mali yapıya kavuşmak istiyor.

Yarın da Daimi Temsilciler Komitesi toplantısıyla devam edecek olan zirvede, 25-26 Ocak'ta Yürütme Kurulu toplantısı, 28-29 Ocak'ta ise Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.



İlgili Konular Afrika Birliği vize
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