TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde TSK'nÄ±n Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den de operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kara unsurlarÄ±nÄ±n hedef topraklara girdiÄŸini bildirildi.Â
Operasyonda Ã§ok sayÄ±da Ã–SO unsuru da yer alÄ±yor.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Burseya DaÄŸÄ±'nÄ±n hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bÃ¶lgelerdeki sivilleri havan, top ve fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±yla hedef alÄ±yor.
Burseya'nÄ±n terÃ¶ristlerden temizlenmesiyle TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ± ile birlikte Azez ve Ã§evresindeki Suriyeli sivillerin gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehditler azalmÄ±ÅŸ olacak.
Bu arada, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellÃ¼r kÃ¶ylerindeki PYD/PKK mevzilerini topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±na tutuyor.Â
TSK ve harekata destek veren Ã–SO, dÃ¼n Afrin'e kuzey, kuzeybatÄ± ve batÄ± bÃ¶lgelerinden girerek 11 noktayÄ± ele geÃ§irmiÅŸti.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esine havan mermisi atÄ±lmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ndeÂ Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atÄ±ÅŸlarÄ±yla destek veriliyor.
SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TSK'ya baÄŸlÄ± birliklerce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara yÃ¶nelik zaman zaman yoÄŸunlaÅŸan atÄ±ÅŸlar, Kilis kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra Hatay hudut hattÄ±ndaki bazÄ± kÃ¶ylerden de duyuluyor.
Bu arada, sÄ±nÄ±rdaki birliklere de ara ara askeri araÃ§ takviyesi yapÄ±lÄ±yor.
PYD/PKK'nÄ±nÂ iÅŸgal ettiÄŸi Haseke kentine baÄŸlÄ± Rasulayn ilÃ§esinden sabah saatlerinde ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esindeki askeri birliÄŸe taciz ateÅŸi aÃ§Ä±ldÄ±. Bu sÄ±rada nÃ¶bet tutan bir asker kolundan hafif yaralandÄ±.Â
CeylanpÄ±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± birliklerin anÄ±nda, misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi olay sÄ±rasÄ±nda Rasulayn'daki terÃ¶r hedeflerinin tam isabetle vurulduÄŸu belirtildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Ã¶nceki gÃ¼n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, harekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.
Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca ateÅŸlenen 3 roket Kilis kent merkezine isabet etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesinin doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n, ReyhanlÄ±'da sivilleri hedef alan roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyelinin cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Ä°dlib'e gÃ¶nderildi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki baÅŸkonsolosluÄŸuna kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, HDP Tunceli Milletvekili Ã–nlÃ¼ hakkÄ±nda, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
Gottemoeller, iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyareti kapsamÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n ve MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Esener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 24 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye'deki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeye Kilis'ten top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor
Hakkari merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlar, 24 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.