TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde TSK'nÄ±n Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den de operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kara unsurlarÄ±nÄ±n hedef topraklara girdiÄŸini bildirildi.Â

Operasyonda Ã§ok sayÄ±da Ã–SO unsuru da yer alÄ±yor.

Bu arada TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Afrin iÃ§in fiziki korunma saÄŸlayan stratejik Ã¶nemdekiÂ Burseya DaÄŸÄ±'nda yuvalanan terÃ¶r hedeflerini vurdu.Â

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Burseya DaÄŸÄ±'nÄ±n hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bÃ¶lgelerdeki sivilleri havan, top ve fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±yla hedef alÄ±yor.

Burseya'nÄ±n terÃ¶ristlerden temizlenmesiyle TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ± ile birlikte Azez ve Ã§evresindeki Suriyeli sivillerin gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehditler azalmÄ±ÅŸ olacak.

Bu arada, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellÃ¼r kÃ¶ylerindeki PYD/PKK mevzilerini topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±na tutuyor.Â

TSK ve harekata destek veren Ã–SO, dÃ¼n Afrin'e kuzey, kuzeybatÄ± ve batÄ± bÃ¶lgelerinden girerek 11 noktayÄ± ele geÃ§irmiÅŸti.

PYD/PKK'NIN HAVA SALDIRISINDA 1 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ, 2 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esine havan mermisi atÄ±lmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

TOP ATIÅžLARI YAPILIYOR

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ndeÂ Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atÄ±ÅŸlarÄ±yla destek veriliyor.

SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TSK'ya baÄŸlÄ± birliklerce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara yÃ¶nelik zaman zaman yoÄŸunlaÅŸan atÄ±ÅŸlar, Kilis kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra Hatay hudut hattÄ±ndaki bazÄ± kÃ¶ylerden de duyuluyor.

Bu arada, sÄ±nÄ±rdaki birliklere de ara ara askeri araÃ§ takviyesi yapÄ±lÄ±yor.

PYD/PKK'DAN TACÄ°Z ATEÅžÄ°

PYD/PKK'nÄ±nÂ iÅŸgal ettiÄŸi Haseke kentine baÄŸlÄ± Rasulayn ilÃ§esinden sabah saatlerinde ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esindeki askeri birliÄŸe taciz ateÅŸi aÃ§Ä±ldÄ±. Bu sÄ±rada nÃ¶bet tutan bir asker kolundan hafif yaralandÄ±.Â

CeylanpÄ±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± birliklerin anÄ±nda, misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi olay sÄ±rasÄ±nda Rasulayn'daki terÃ¶r hedeflerinin tam isabetle vurulduÄŸu belirtildi.

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N MEÅžRU MÃœDAFA HAKKI

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Ã¶nceki gÃ¼n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, harekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.