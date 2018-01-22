YÄ±ldÄ±rÄ±m-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã‡ankaya'da baÅŸladÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar harekat sÃ¼recek

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.