14:39, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Robotbilimciler BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde buluÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ± (ToRK 2018)" dÃ¼zenlenecek.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi, robotbilim alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± ve endÃ¼stri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± bir araya getirmek, robotiÄŸin farklÄ± alt alanlarÄ±ndaki son bilimsel ve teknolojik geliÅŸmeleri TÃ¼rkiye robotbilim topluluÄŸuyla paylaÅŸmak, Ã¼lke ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ve kabiliyetlerinin uluslararasÄ± rekabeti de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak nasÄ±l eÅŸleÅŸebileceÄŸini endÃ¼striyel katÄ±lÄ±mcÄ±lar ve bilim insanlarÄ± ile tartÄ±ÅŸmak, TÃ¼rkiye'nin robot bilimlerinde yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak amacÄ±yla 4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak.

GÃ¼ney KampÃ¼s Albert Long Hall'de 12-14 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek konferansta sunulacak bildiriler iÃ§in gÃ¶nderim tarihi 31 Ocak'a kadar uzatÄ±ldÄ±. Konferansta bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerini TÃ¼rkÃ§e olarak gÃ¶ndermeleri gerekiyor.

ToRK 2018 iÃ§in Ã¶zgÃ¼n bildiri, derleme bildiri ve kÄ±sa bildiri olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± tÃ¼rde bildiri gÃ¶nderilebilecek.

Bildiriler en az iki hakem tarafÄ±ndan Ã¶nce kÃ¶r hakem deÄŸerlendirme sÃ¼recinden geÃ§ecek. Kabul edilen Ã¶zgÃ¼n bildirilere etkinlik kapsamÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ sunum imkanÄ± saÄŸlanacak. Kabul edilen derleme bildiriler ve kÄ±sa bildiriler de etkinlik sÄ±rasÄ±nda poster ile sunulacak.