Robotbilimciler BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde buluÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ± (ToRK 2018)" dÃ¼zenlenecek.
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi, robotbilim alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± ve endÃ¼stri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± bir araya getirmek, robotiÄŸin farklÄ± alt alanlarÄ±ndaki son bilimsel ve teknolojik geliÅŸmeleri TÃ¼rkiye robotbilim topluluÄŸuyla paylaÅŸmak, Ã¼lke ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ve kabiliyetlerinin uluslararasÄ± rekabeti de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak nasÄ±l eÅŸleÅŸebileceÄŸini endÃ¼striyel katÄ±lÄ±mcÄ±lar ve bilim insanlarÄ± ile tartÄ±ÅŸmak, TÃ¼rkiye'nin robot bilimlerinde yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak amacÄ±yla 4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak.
GÃ¼ney KampÃ¼s Albert Long Hall'de 12-14 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenecek konferansta sunulacak bildiriler iÃ§in gÃ¶nderim tarihi 31 Ocak'a kadar uzatÄ±ldÄ±. Konferansta bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerini TÃ¼rkÃ§e olarak gÃ¶ndermeleri gerekiyor.
ToRK 2018 iÃ§in Ã¶zgÃ¼n bildiri, derleme bildiri ve kÄ±sa bildiri olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± tÃ¼rde bildiri gÃ¶nderilebilecek.
Bildiriler en az iki hakem tarafÄ±ndan Ã¶nce kÃ¶r hakem deÄŸerlendirme sÃ¼recinden geÃ§ecek. Kabul edilen Ã¶zgÃ¼n bildirilere etkinlik kapsamÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ sunum imkanÄ± saÄŸlanacak. Kabul edilen derleme bildiriler ve kÄ±sa bildiriler de etkinlik sÄ±rasÄ±nda poster ile sunulacak.
TÃ¼rkiye'nin robotik yol haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, robotbilim alanÄ±ndaki en yeni teknolojileri paylaÅŸmak ve bu alanda iÅŸ birliklerini arttÄ±rmak amacÄ±yla BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde 12-14 Nisan tarihlerinde "4. TÃ¼rkiye Robotbilim KonferansÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'nde bir araya geldi
Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. GenÃ§oÄŸlu, "ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak" dedi
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karne heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±