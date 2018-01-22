AB yeni Irak stratejisini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB), Irak'ın birlik, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafaza edilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi, AB'nin yeni Irak stratejisini belirleyen bir kararı onayladı.
Kararda, Irak'ın çok dinli ve etnik kökenli yapısının göz önünde bulundurulduğu belirtilerek "AB, Irak'ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği kararlı desteği sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) Irak hükümetiyle diyaloğu artırma çağrısında bulunulan kararda, ancak bu şekilde istikrarlı ve tüm taraflar için faydalı bir ilişki kurulabileceği ve Irak Anayasası'nın tam olarak uygulanabileceği belirtildi. AB'nin bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in (BM) oynadığı kolaylaştırıcı rolü desteklediği aktarıldı.
Kararda AB'nin Irak'ın siyasi ve yargı sistemini güçlendirmeye katkıda bulunacağı belirtilirken çatışma sonrası kalkınma için DEAŞ terör örgütünden arındırılmış bölgelerde istikrar sağlanması amacıyla yoğun çaba gerektiğinin altı çizildi.
"DEAŞ askeri olarak mağlup edildi ancak hala bir tehdit teşkil ediyor" ifadelerine yer aldığı kararda, asıl odak noktasının DEAŞ'tan arındırılmış bölgelerde siyasi ve ekonomik reformların gerçekleştirilmesi ve yerlerinden edilen kişilerin ayrımcılığa maruz kalmadan bu bölgelere tekrar dönmelerinin sağlanması olması gerektiği belirtildi.
Kararda Irak'ta 2018 Mayıs'ında yapılması planlanan seçimlerin daha katılımcı ve demokratik bir devlet için fırsat teşkil ettiği, AB'nin bu çerçevede gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.
AB'nın Irak'taki destek misyonunun, Irak'ın sivil güvenlik sektöründe reform gerçekleştirilmesi için katkı sağlamaya devam edeceği aktarılan kararda, bu alanda faaliyetleri bulunan NATO, BM ve DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon gibi tüm aktörler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.
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