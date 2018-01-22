15:46, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Kilis'e roket atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden ateÅŸlenen 3 roket dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, Afrin'deki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda art arda ateÅŸlenen roketlerden biri KazÄ±m Karabekir Mahallesi'nde bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na isabet etti. DiÄŸer roketler ise binanÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yoluna ve boÅŸ alana dÃ¼ÅŸtÃ¼ ancak patlamadÄ±.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸini saÄŸladÄ±. Can kaybÄ± ya da yaralÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± olayda binada hasar oluÅŸtu.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu topÃ§u birliklerince terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu mevziler FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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