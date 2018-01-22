16:30, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Kenyalı Müslümanların kamplarda yaşam mücadelesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'nın Lamu eyaletinde Eş-Şebab örgütünün son günlerde düzenlediği terör saldırılarının ardından köylerini terk ederek kamplara sığınmak zorunda kalan 300'den fazla Müslüman aile aç ve susuz yardım bekliyor.

Somali sınırındaki kıyı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab mensuplarının iki hafta önce İshakani köyünü basarak bir polis karakolunu yakmasının ardından çoğunluğu Müslüman 300'den fazla aile bölgeden kaçmaya başladı.

Saldırının yapıldığı köye 5 kilometre uzaklıktaki geçici kamplara yerleşen aileler, terör örgütü militanlarının yeniden geri gelmesinden korktuklarını belirterek Kenya hükümeti bölgede güvenliği tam anlamıyla sağlayana dek evlerine girmeyeceklerini söylüyor.

AA muhabirine konuşan terör mağdurlarından Osman Yakup, "Eve dönüp çocuklarımızın, ailelerimizin hayatını tehlikeye atmaktansa burada durup aç ve sefil kalmayı yeğliyoruz." dedi.

Köyden apar topar kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Yakup, kamplara yerleşmek zorunda kalan insanların yanlarında hiçbir şey getiremediğini bu sebeple yatacak ve yiyecek malzemeleri olmadığını belirtti.

Şebab üyelerinin son zamanlarda sık sık köye girdiğini söyleyen Yakup, köy halkını tehdit eden bu kişilerin Kenya polisine bilgi vermemeleri gerektiğini tembihlediğini ifade etti.

Yakup, "İnsanlar korkuyorlar. Kenya polisi köyümüzde güvenliği tam olarak sağlayana, polis karakolu yeniden faaliyete geçene dek geri dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Lamu emniyet yetkilisi Gilbert Kitiyo, bölgede yaşanan terör olaylarının ardından geniş çaplı operasyon başlattıklarını ve olayların kontrol altına alındığın savundu.

Kitiyo, geçici kamplara yerleşen ailelere hükümetin gıda yardımı yaptığını aktararak terör örgütünün tehdidinden kaçan ailelerin geri dönebilmeleri için gerekli ortamın hazırlandığını aileleri geri döndürmeye ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kenya, kuzey doğusundaki Somali'de de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalırken, sınırdaki Lamu eyaleti bu saldırılara en çok maruz kalan yer olmuştu. Lamu'da son 7 ay içerisinde Eş-Şebab örgütünün düzenlediği çeşitli terör saldırılarında 30'dan fazla polis memuru hayatını kaybetmiş ve çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Son olarak Lamu eyaletinde iki hafta önce örgüt üyelerinin polisin eskortluk ettiği sivilleri taşıyan bir otobüs konvoyuna düzenlediği terör saldırısında 1 sivil ölmüş, 5 polis memuru yaralanmıştı.

Kenya'nın kuzeydoğusundaki Garissa'da ise 2 Nisan 2015'te Garissa Üniversitesine örgüt üyelerince düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 148 kişi hayatını kaybetmişti.

Eş-Şebab, 2011'de Afrika Barış Gücü çerçevesinde Somali'ye gönderdiği askerlerini geri çekmemesi durumunda Kenya'da da terör saldırıları gerçekleştireceğini açıklamıştı.