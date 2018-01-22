16:55, 22 Ocak 2018 Pazartesi

KKTC meclisinde 'Zeytin Dalı' gerginliği





CTP Milletvekili Derya, sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı aleyhine yaptığı paylaşımlar nedeniyle protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'taki erken seçimi kazanarak Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Meclisi, geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı. Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterdi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP’li vekiller arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanı Angolemli, katiplerin bu şekilde sözlü ve fiziksel müdahalede bulunamayacağı uyarısı yaparak konunun değerlendirileceğini söyledi. Seyirci locasından töreni takip eden vatandaşlar da Derya’ya alkışla tepki gösterdi.

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