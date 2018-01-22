Mozambik'te sel: 9 kişi öldü, 14 bin ev yıkıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 9 kişi öldü, 14 binden fazla ev yıkıldı.
Mozambik Ulusal Afet Yönetimi İdaresi Sözcüsü Paulo Tomas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 3 günde Nampula, Cabo Delgado ve Niassa yerleşim yerlerinde sel ve yağışlar sebebiyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Halkın şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle yıkılan evlerin altında kaldığını belirten Tomas, geçen hafta ortasından bu yana yağışların 14 binden fazla evin yıkılmasına yol açtığını ifade etti.
Tomas, geçen haftadan bu yana 70 binden fazla kişinin felaket sebebiyle yerinden olduğunu kaydederek "Durum endişe verici ancak ekiplerimiz sahada yardım çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
Bazı bölgelerde kamu ve özel kuruluş binalarının yağıştan zarar gördüğü, bu yüzden eğitim ve bankacılık hizmetlerinin verilemediği, trafoların zarar görmesi nedeniyle de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Mozambik'te 2000 yılında sel felaketi sebebiyle 700'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
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