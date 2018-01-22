17:40, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Kudüs’teki gözaltılara tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, Mescidi Aksa'da Cuma namazından sonra iş adamlarının Türk bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Cuma günü, Mescid-i Aksa’da Türk Bayrağı açıp fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle aralarında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı ile dört işadamının bulunduğu grup gözaltına alınmıştı.

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Dünyanın hangi ülkesinde bir ülkenin bayrağı açıldı diye tutuklama yapılmaktadır? Bu uygulama olsa olsa ilkel kabilelerde görülebilir. Mescid-i Aksa tüm İslam dünyasının ortak bir değeridir. Bütün Müslümanlar orayı önemser ve orayı ziyaret ederek namaz kılmak ister. Orada kendi ülkelerine ait pankart açabilir, bayrak sallayabilir, kendi dillerinde konuşmalar yapabilir. Bu gayet tabidir ve problem olarak görülemez. Mescid-i Aksa'da Türk bayrağı açmaya gelince Türkler tarih boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa' ya çok önem vermiş ve oranın imarı ve bakımında büyük hizmetler ortaya koymuşlardır. Eski Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın surları Kanuni Sultan Süleyman'dan kalmadır. Oradaki taşlar, mermerler, sütunlar, duvarlar her şey Osmanlı'yı, Türkleri hatırlatmaktadır. O topraklar, o mekânlar tarih boyunca hep Türklere ev sahipliği yaptı. Bu yüzden orada Türk bayrağı açmak ve halkların kardeşliğini sergilemek gayet tabidir. Bunu engellemek ise insan hakları ihlalidir ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkler eskiden olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya devam edecektir ve Mescid-i Aksa ziyaretleri daha da çoğalacaktır."

