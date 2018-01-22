17:57, 22 Ocak 2018 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Fransa'ya gidiyor





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere yarÄ±n Fransa'ya gidiyor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n ev sahipliÄŸinde yarÄ±n Paris'te dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, toplantÄ± marjÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" adlÄ± giriÅŸim 23 Ocak'ta Paris'te yapÄ±lacak toplantÄ±da Bakan Jean Yves Le Drian tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lacak. ToplantÄ±da 29 Ã¼lke, kimyasal silah kullanan ya da geliÅŸtirenlerin cezasÄ±z kalmamalarÄ±na yÃ¶nelik mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirecek bir dizi taahhÃ¼tte bulunacak. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n failleri hakkÄ±nda elde ettikleri bilgileri uluslararasÄ± camia, kamuoyu ve ilgili uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla paylaÅŸma konusunda mutabakata varacak.

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