Åžehit yakÄ±nlarÄ±ndan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Ankara'da bir grupÂ ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ ile partininÂ Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸluÂ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Avukat Hasan OÄŸuz AltÄ±nkaynak tarafÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sunulan dilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partisinin 16 Ocak 2018'deki grup toplantÄ±sÄ±nda sarf ettiÄŸi, "Sivillere de dokunulmazlÄ±k getirdiler. Åžiddet kullanan sivillere cezai, hukuki, idari ve mali sorumsuzluk getirdiler. Yani devlet, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ sivillere, yani devlet dÄ±ÅŸÄ± militanlara devrediyor. HiÃ§bir darbe dÃ¶neminde bu olmamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk kez bu darbe dÃ¶neminde yaÅŸanÄ±yor." sÃ¶zlerine yer verildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda geÃ§en "militan" ifadesinin ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazilerin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu vurgulanan dilekÃ§ede, "ÅžÃ¼phelinin beyanlarÄ±yla 15 Temmuz 2016 gecesi her tÃ¼rlÃ¼ siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p kenetlenerek darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan, yÃ¼ksek maneviyatÄ±, eÅŸsiz kahramanlÄ±k tabiatÄ± ve destansÄ± cesaretiyle bu ihaneti bertaraf eden kahraman gazilerimizi, bu uÄŸurda canlarÄ±nÄ± feda etmiÅŸ aziz ÅŸehitlerimizi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. ÅžÃ¼pheli, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± rencide edici ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.
Kaba, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve kiÅŸisel saldÄ±rÄ± iÃ§eren sÃ¶zlerin, olayÄ±n taraflarÄ± ve konuÅŸmanÄ±n Ã§erÃ§evesi politik alanda kalsa bile kabul edilebilir sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸmasÄ± nedeniyle siyasi tartÄ±ÅŸma iÃ§indeki bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ olarak deÄŸerlendirilemeyeceÄŸine iliÅŸkin Anayasa mahkemesi kararÄ± bulunduÄŸu belirtilen dilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun atÄ±lÄ± suÃ§u alenen iÅŸlediÄŸinin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, TCK'nin "hakaret" suÃ§unu dÃ¼zenleyen 125. maddesi ile "KiÅŸinin hatÄ±rasÄ±na hakaret" suÃ§unu dÃ¼zenleyen 130. maddesi gereÄŸi cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda verilen suÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde ise ÅŸÃ¼phelinin Twitter'daki hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajlara yer verildi.
Bu beyanlarÄ±yla ÅŸÃ¼phelinin, gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± "Tekbir getirip boÄŸaz kesmekle" itham ettiÄŸi, "Nur topu gibi bir darbe maÄŸdurumuz..." ifadesiyle de 15 Temmuz'da verilen demokrasi mÃ¼cadelesini kÃ¼Ã§Ã¼msediÄŸi belirtilen dilekÃ§ede, KaftancÄ±oÄŸlu'nun "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama", "KiÅŸinin hatÄ±rasÄ±na hakaret" ve "Ä°ftira" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
PYD/PKK'nÄ±n, Afrinâ€™deki DEAÅžâ€™lÄ± esirleri TSK ve Ã–SOâ€™ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "En son terÃ¶rist bÃ¶lgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.
Ankara'da bir grup ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile partinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±n Fransa'da dÃ¼zenlenecek "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
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